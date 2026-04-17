Así es el tiburón tigre: uno de los depredadores más temidos del océano

El tiburón tigre vuelve a estar en primer plano de actualidad tras la mordedura de un ejemplar a un alicantino en Maldivas al que le han tenido que amputar una pierna. Este ataque ha generado una gran alarma internacional y ha abierto un debate sobre la seguridad en las zonas turísticas marinas que son hábitat habitual de escualos.

Aunque no siempre se puede confirmar la especie implicada en cada ataque, los expertos coinciden en que el tiburón tigre forma parte del grupo conocido como los “tres grandes” —junto al tiburón blanco y el tiburón toro— responsables de la mayoría de incidentes graves con humanos.

Un depredador poderoso… pero no tan frecuente como parece

El tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) es considerado uno de los escualos más peligrosos para el ser humano. Ocupa el segundo lugar en número de ataques registrados, solo por detrás del tiburón blanco, y está implicado en una parte significativa de los incidentes mortales.

Sin embargo, hay un matiz importante: los ataques siguen siendo muy poco frecuentes. A nivel global, en 2025 se registraron unos 65 ataques no provocados de tiburón, con 12 muertes, cifras que, aunque generan impacto, siguen siendo bajas en comparación con la cantidad de personas que se bañan cada año en el mar.

Por qué el tiburón tigre aparece en tantos casos

El comportamiento del tiburón tigre explica en parte su protagonismo. Se trata de un depredador oportunista, poco selectivo con su dieta y que suele moverse en aguas relativamente cercanas a la costa, como arrecifes, puertos o desembocaduras de ríos. Esto aumenta las probabilidades de encuentro con humanos.

Además, estudios recientes han detectado patrones estacionales. En lugares como Hawái, una parte importante de los ataques se concentra en determinados meses, cuando estos animales se acercan más a la costa por motivos reproductivos o alimentarios.

Más casos… pero también más vigilancia

El repunte de incidentes en 2025 reactivó la preocupación. Algunos informes apuntan incluso a incrementos significativos en determinadas zonas del mundo, aunque los científicos insisten en que estas variaciones dependen de múltiples factores: desde cambios en el clima hasta el aumento de actividades humanas en el mar.

En países como Australia, donde conviven varias especies peligrosas —incluido el tiburón tigre—, se registraron algunos de los episodios más graves del último año.

El gran malentendido: no son “máquinas de matar”

A pesar de su fama, la ciencia lleva años desmontando el mito del tiburón asesino. La mayoría de mordeduras no responden a un comportamiento depredador, sino a errores de identificación o reacciones defensivas.

En otras palabras, el tiburón no “caza” humanos. En muchos casos, prueba con una mordida y se retira. El problema es que, por su tamaño y potencia, ese único contacto puede tener consecuencias graves.

Entonces, ¿hay más peligro ahora?

La respuesta corta es no… pero con matices. Los datos muestran que los ataques pueden aumentar puntualmente, pero el riesgo real sigue siendo extremadamente bajo.

Lo que sí está cambiando es el contexto: más turismo, más deportes acuáticos y mayor presencia humana en zonas donde estos animales llevan millones de años viviendo.

El tiburón tigre, como otros grandes depredadores marinos, sigue siendo una pieza clave del ecosistema. Y entender cómo, cuándo y por qué se producen estos encuentros es la mejor herramienta para reducir riesgos sin caer en el alarmismo.

Porque, aunque cada ataque genera titulares en todo el mundo, la realidad es mucho menos frecuente —y mucho más compleja— de lo que parece.