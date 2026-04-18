La DGT vigila a los conductores alicantinos con una nueva campaña especial de velocidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que afecta también a los conductores alicantinos. Desde el 13 de abril y hasta el próximo domingo, 19 de abril, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa reforzarán los controles en vías urbanas e interurbanas. El objetivo es claro: reducir el exceso de velocidad y evitar más víctimas en la carretera.

La campaña no llega en un momento cualquiera. La propia DGT recuerda que la velocidad inadecuada fue un factor determinante en el 22% de los siniestros con víctimas mortales registrados en 2024, con 307 fallecidos, un dato que además supone un 5,5% más que en 2023.

Pilar Cortés

Más controles en carreteras y zonas urbanas

Durante estos días, la vigilancia se centrará especialmente en los tramos con más riesgo y en aquellos puntos donde se registra mayor siniestralidad. La campaña forma parte de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y también está coordinada a nivel europeo a través de RoadPol, la red de policías de tráfico del continente.

Eso significa que no se trata solo de una actuación aislada en España, sino de una ofensiva conjunta para recordar a los conductores que respetar los límites de velocidad sigue siendo una de las medidas más eficaces para salvar vidas.

En el caso de Alicante, esta vigilancia cobra especial interés por el alto volumen de desplazamientos que soportan tanto las carreteras de la provincia como las vías urbanas de sus principales municipios. Los controles se reforzarán en todo el territorio donde participen Guardia Civil y policías locales.

Un problema muy extendido al volante

Los datos que maneja Tráfico muestran que correr más de la cuenta sigue siendo una práctica habitual. Según la DGT, alrededor del 60% de los conductores reconoce circular por encima de los límites en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas.

El riesgo no es menor. A más velocidad, menos tiempo para reaccionar, mayor distancia de frenado y peores consecuencias en caso de accidente. La DGT recuerda además que, a partir de 80 km/h, es casi imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte baja de forma drástica.

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A esta vigilancia se suma también la tecnología. El pasado mes de febrero entraron en funcionamiento 33 nuevos radares, de los que 20 son fijos y 13 de tramo, repartidos por carreteras de once comunidades autónomas. Además, desde 2024 los vehículos de nueva matriculación incorporan sistemas ADAS como el Asistente Inteligente de Velocidad, pensado para ayudar al conductor a respetar el límite de la vía.