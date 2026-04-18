"Echar un polvo": las llamativas teorías sobre el origen de esta expresión

La expresión "echar un polvo" es una frase coloquial de sobra conocida y utilizada en el ámbito hispanohablante para referirse al acto sexual. Esta expresión ha generado a lo largo de los años curiosidad y debate entre lingüistas y aficionados al lenguaje debido a su origen incierto.

Aunque ni de lejos hay consenso absoluto sobre el origen de la expresión "echar un polvo", existen varias teorías que intentan explicar su procedencia. Estas son las más populares.

Origen etimológico

Algunos expertos sostienen que la palabra "polvo" proviene del latín "pulvis" (polvo), que a su vez podría estar relacionada con la palabra "polluere" (contaminar, ensuciar). Esta teoría sugiere que la expresión "echar un polvo" se originó como una metáfora que hace referencia a la contaminación o ensuciamiento que se asocia al acto sexual desde un punto de vista moral o religioso.

¿Te has preguntando alguna vez, antes, durante o después, por qué se dice echar un polvo? / INFORMACIÓN

Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde esta hipótesis, y muchos lingüistas consideran que es poco probable.

Una pausa para "tomar un polvo"

La teoría más aceptada sitúa su origen en los siglos XVIII y XIX. En aquella época era habitual aspirar tabaco en polvo (rapé), una costumbre muy extendida entre las clases acomodadas.

Para hacerlo, las personas solían retirarse un momento —a menudo a otra estancia o rincón— y decían que iban a “echar un polvo” o “tomar un polvo”. Ese momento de intimidad y retirada breve empezó a asociarse, con el tiempo, a otros encuentros más discretos. Poco a poco, la expresión fue adquiriendo un doble sentido pícaro, hasta quedar fijada en el lenguaje popular con su significado actual. Como ocurre con muchas expresiones del español, lo que empezó siendo una referencia inocente acabó evolucionando hacia un uso claramente sexual, pero manteniendo ese tono coloquial y desenfadado.

Influencia árabe

Otra teoría propone que la expresión "echar un polvo" se originó durante la época de Al-Ándalus, cuando la Península Ibérica estaba bajo el dominio árabe. Según esta hipótesis, la expresión proviene de la palabra árabe "ḥabba" (grano, partícula), que también puede referirse a un polvo o una partícula de polvo.

Un espermatozoide dibujado con forma de polvo

En este contexto, "echar un polvo" podría haber surgido como una forma coloquial de describir el acto sexual en función de la unión de dos partículas o granos, en alusión a los gametos. No obstante, esta teoría también carece de evidencia concreta que la respalde.

Conexión con el polvo de talco

Algunas personas creen que la expresión "echar un polvo" puede estar relacionada con el uso del polvo de talco para reducir la fricción y facilitar el coito. De acuerdo con esta teoría, la expresión podría haber surgido como una referencia a la práctica de aplicar polvo de talco en el cuerpo antes de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, esta idea también es especulativa y carece de pruebas definitivas.

El polvo como símbolo de lo efímero

Una interpretación más abstracta sugiere que la expresión "echar un polvo" podría tener sus raíces en la asociación del polvo con la fugacidad y lo efímero. En este sentido, "echar un polvo" haría alusión a la naturaleza transitoria y efímera del placer sexual. Aunque esta explicación puede resultar atractiva desde un punto de vista poético, no hay evidencia histórica o lingüística que respalde esta hipótesis de manera concluyente.

Relación con el polvo como sinónimo de cópula en el siglo XVIII

En la literatura española del siglo XVIII, la palabra "polvo" aparece ocasionalmente como sinónimo de cópula. Algunos expertos sugieren que la expresión "echar un polvo" pudo haberse originado durante este periodo como una forma coloquial y humorística de referirse al acto sexual.

Echar un polvo es una expresión española cuyo origen no se conoce al 100%. / INFORMACIÓN

A pesar de que esta teoría ofrece una conexión más directa entre la expresión y su uso en el contexto histórico, sigue siendo difícil determinar si este fue realmente el origen de la frase.

La expresión "echar un polvo" en otros idiomas

Aunque la expresión "echar un polvo" es exclusiva del habla hispana, existen equivalentes coloquiales en otros idiomas que también hacen referencia al acto sexual. Algunos ejemplos incluyen:

Inglés : "to have a quickie " (echar uno rapidito) o "to get laid" (echar un polvo)

: "to have a " (echar uno rapidito) o "to get laid" (echar un polvo) Francés : "faire l'amour" (hacer el amor) o "coucher avec quelqu'un" (acostarse con alguien)

: "faire l'amour" (hacer el amor) o "coucher avec quelqu'un" (acostarse con alguien) Alemán : "miteinander schlafen" (dormir juntos) o "Sex haben" (tener sexo)

: "miteinander schlafen" (dormir juntos) o "Sex haben" (tener sexo) Italiano: "fare l'amore" (hacer el amor) o "fare sesso" (tener sexo)

Es importante destacar que, aunque estos ejemplos tienen un significado similar al de "echar un polvo", no emplean la misma metáfora del polvo como símbolo del acto sexual. Esto sugiere que la expresión española de "echar un polvo" es única en su uso específico del término "polvo" para referirse al sexo.

Aunque el origen exacto de "echar un polvo" puede seguir siendo un misterio, su uso y persistencia en el habla hispana demuestra el poder y la versatilidad del lenguaje como herramienta para expresar ideas y emociones.