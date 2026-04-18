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FRASES CÉLEBRES

Marilyn Monroe, estrella de Hollywood: “Dale a una chica los zapatos adecuados y conquistará el mundo”

Mucho más que un icono de belleza, la actriz dejó reflexiones que siguen inspirando sobre confianza, poder personal y cómo enfrentarse al mundo

Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Marilyn Monroe fue mucho más que una estrella de Hollywood. Su imagen, convertida en símbolo global, ha eclipsado en ocasiones una faceta menos conocida: la de una mujer que reflexionaba sobre su lugar en el mundo y el papel de la mujer en una sociedad llena de expectativas.

Entre sus frases más recordadas destaca una que, a primera vista, parece ligera, pero que esconde un mensaje potente:

Dale a una chica los zapatos adecuados y conquistará el mundo

Una frase que va más allá de la moda

Aunque la referencia a los zapatos puede parecer superficial, la idea de fondo es mucho más profunda. Monroe hablaba de seguridad, autoestima y herramientas para avanzar. No se trata de tacones, sino de aquello que permite a una persona sentirse capaz de enfrentarse a cualquier reto.

En su caso, esa búsqueda de confianza no fue sencilla. Detrás de la imagen glamurosa había una mujer que luchó contra inseguridades, presiones de la industria y una vida personal compleja.

De símbolo a referente

Marilyn Monroe se convirtió en un icono en los años 50 y 60, pero su influencia sigue vigente décadas después. Su figura representa una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que conecta con generaciones muy distintas.

Esa dualidad también se refleja en sus palabras: frases aparentemente simples que, al mirarlas de cerca, hablan de independencia, identidad y poder personal.

Por qué sigue conectando hoy

En un contexto donde la imagen y la presión social siguen siendo protagonistas, su mensaje cobra aún más sentido. La idea de “tener los zapatos adecuados” puede interpretarse hoy como contar con confianza, apoyo o incluso oportunidades.

Porque, en el fondo, Monroe no hablaba de moda. Hablaba de algo que sigue siendo clave: sentirse capaz de dar el paso.

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Y quizá por eso, décadas después, su voz sigue resonando.

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