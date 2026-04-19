Henry Kissinger, el arquitecto de la diplomacia moderna: “El poder es el gran afrodisíaco”

Henry Kissinger fue una de las figuras más influyentes —y también controvertidas— de la política internacional del siglo XX. Nacido en Alemania en 1923 y nacionalizado estadounidense, se convirtió en el gran estratega de la diplomacia de Estados Unidos durante la Guerra Fría, primero como asesor de Seguridad Nacional y después como secretario de Estado bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford.

Henry Kissinger. / INFORMACIÓN

Su nombre está ligado a algunos de los movimientos geopolíticos más decisivos de la época: el acercamiento entre Estados Unidos y China, la distensión con la Unión Soviética o las negociaciones para poner fin a la guerra de Vietnam. Para sus defensores, fue un brillante realista capaz de moverse con frialdad en un mundo dividido. Para sus críticos, un político que priorizó el equilibrio de poder por encima de los derechos humanos.

Entre sus muchas frases, una de las más conocidas resume bien su visión del mundo:

El poder es el gran afrodisíaco

Con esta afirmación, Kissinger, que falleció en 2023 con 100 años de edad, sintetiza una idea incómoda pero recurrente en la historia: el poder no solo atrae, sino que seduce, condiciona comportamientos y genera lealtades. En su forma de entender la política internacional, las decisiones no se explican tanto por ideales como por intereses, influencia y capacidad de presión.

Esa mirada pragmática —a menudo dura— es la que marcó su legado y explica por qué, décadas después, su figura sigue generando debate.