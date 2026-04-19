Pontevedra
Juan Carlos I vuelve a navegar en Sanxenxo en la segunda jornada de regatas
Esta es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a la Comunidad gallega
Agencias
Juan Carlos I ha vuelto este domingo a navegar, acompañado de su hija la infanta Elena, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo en la segunda jornada de regatas. Sobre las 12.30 horas de este domingo el padre de Felipe VI se ha embarcado en la lancha 'Cristina', con el objetivo de seguir de cerca este último día de competición. Igual que en la jornada del sábado, Juan Carlos I ha estado acompañado de su hija la infanta Elena, así como de su amigo y regatista Pedro Campos.
Esta es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a la Comunidad gallega.
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