La sorprendente historia de “dar la lata”: tres teorías para una de las expresiones más usadas

“Deja de dar la lata”. La frase es tan común que casi nadie se pregunta de dónde viene. Hoy significa molestar, insistir o resultar pesado. Pero su origen no está del todo claro y existen varias teorías, todas con un elemento en común: la incomodidad.

Soldados que no dejaban de pedir

Una de las explicaciones más repetidas se remonta al siglo XVII. En esa época, soldados retirados o inválidos acudían a oficinas y despachos para reclamar compensaciones por sus servicios.

Llevaban sus documentos dentro de tubos de hojalata, una especie de “latas” donde guardaban sus méritos. El problema no era solo la petición, sino la insistencia: volvían una y otra vez, reclamando ayudas. Esa actitud repetitiva y persistente habría dado lugar a la expresión.

Ruido y burlas en los pueblos

Otra teoría tiene que ver con una tradición popular: las cencerradas. En muchos pueblos, era habitual hacer ruido golpeando latas, cencerros o arrastrando objetos metálicos por la calle, sobre todo en segundas bodas de viudos o viudas, o celebraciones concretas.

Ese estruendo constante se convertía en una forma de burla o presión social. El ruido, molesto y repetitivo, encaja perfectamente con la idea actual de alguien que “da la lata”.

Cárceles y vino barato

Hay también una hipótesis menos conocida que sitúa el origen en prisiones, como la de Málaga. Allí, los reclusos consumían vino barato que se vendía en latas. Las borracheras que provocaba acababan en alborotos continuos, con gritos y comportamientos molestos que incomodaban a los vigilantes.

Ese ambiente de ruido constante y desorden habría contribuido a reforzar la expresión.

Un origen incierto, un significado claro

No hay una versión definitiva, y es posible que la expresión haya evolucionado mezclando varias de estas historias. Pero todas coinciden en lo esencial: algo repetitivo, molesto y difícil de ignorar.

Por eso, siglos después, “dar la lata” sigue funcionando igual de bien. Da igual si pensamos en soldados insistentes, fiestas ruidosas o prisiones alborotadas: la sensación es la misma. Y la frase, también.