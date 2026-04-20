ChatGPT sufre una caída a nivel mundial con millones de usuarios afectados

ChatGPT, uno de los chatbots creado con inteligencia artificial (IA) más populares en el mundo, ha sufrido una caída total a escala internacional este lunespor la tarde. Según el portal Downdetector, en el que se reportan los fallos de las principales redes sociales y herramientas digitales, la poderosa herramienta de OpenAI ha presentado problemas desde las 16.00 horas, cuando los usuarios han empezado a reportar que su compañero digital no respondía a sus preguntas y búsquedas.

Por el momento, OpenAI, empresa detrás de este popular chatbot, no se ha pronunciado al respecto.

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Cabe recordar que estos problemas técnicos coinciden con los sufridos recientemente por usuarios de Claude, herramienta de la empresa de Anthropic que ha experimentado un fuerte crecimiento desde finales del pasado año a raíz del buen rendimiento de sus últimos modelos, especialmente en tareas de programación. Varios expertos coinciden en señalar la falta de abastecimiento para ventanas de contexto de magnitudes como las alcanzadas por los modelos más recientes, lo cual ha llevado a limitar el uso de los planes de suscripción más básicos.