Conchita Sisí, psicóloga: “Esperar que los demás lean tu mente es una de las mayores fuentes de frustración en las relaciones”

¿Te ha pasado alguna vez? Esperas que alguien cercano haga algo por ti, no lo hace… y te enfadas. No porque no quisiera ayudarte, sino porque “debería haberlo sabido”. Esta idea, tan extendida en relaciones de pareja y amistad, tiene más de mito romántico que de realidad.

La psicóloga Conchita Sisí lo resume de forma directa: esperar que los demás adivinen lo que necesitamos sin expresarlo es una de las principales causas de conflicto emocional. Y, aunque pueda parecer un gesto de conexión profunda, en realidad suele ser justo lo contrario.

El error silencioso que desgasta relaciones

Detrás de esa expectativa hay un deseo legítimo: sentirse comprendido sin tener que explicarlo todo. Pero en la práctica, asumir que el otro “debería saberlo” genera un problema claro: las necesidades no comunicadas rara vez se cumplen.

Una pareja sentada en un banco. / INFORMACIÓN

Cuando eso ocurre, aparecen la frustración, los malentendidos y una sensación de desconexión. No porque falte cariño, sino porque falta claridad.

En muchas relaciones, este patrón se repite: una persona espera, la otra no responde como se esperaba y el conflicto aparece sin que ninguno entienda exactamente por qué.

La comunicación no rompe la magia, la construye

Existe la creencia de que expresar lo que uno necesita hace la relación menos espontánea o menos “especial”. Pero la realidad es justo la contraria. Las relaciones más sólidas no son las que se basan en intuiciones perfectas, sino las que se apoyan en una comunicación abierta y honesta.

Pedir lo que necesitas no debilita el vínculo. Lo fortalece. Porque permite que la otra persona entienda cómo puede cuidarte, acompañarte o responder a lo que sientes.

Además, expresar límites y deseos evita interpretaciones erróneas y ayuda a construir una relación más equilibrada.

También pasa en la amistad

Este patrón no es exclusivo de las parejas. En la amistad ocurre algo similar: esperar que los demás “se den cuenta” de lo que necesitas puede generar distancia sin que nadie sepa realmente qué ha fallado.

La diferencia está en el paso que se da después. Cuando hay comunicación, el otro tiene la oportunidad de responder. Cuando no la hay, solo queda la suposición.

Lo que no se dice, no se puede mejorar

Hay una idea clave que resume todo este proceso: "lo que no se comunica, difícilmente se mejora", explica Conchita Sisí.

Ser claro con lo que uno siente o necesita no es una exigencia, sino una forma de cuidar la relación, añade la psicóloga, pues "reduce malentendidos y crea un ambiente de comprensión mutua".

Hablar para conectar de verdad

En el fondo, no se trata de renunciar al deseo de ser comprendido, sino de entender cómo se construye esa comprensión. No nace de la adivinación, sino del diálogo.

Hablar de lo que necesitamos no resta autenticidad. Al contrario: es lo que permite que el cariño y el respeto crezcan de forma real.

Porque, aunque a veces esperemos lo contrario, las mejores relaciones no son las que lo saben todo sin palabras, sino las que saben escucharlas.