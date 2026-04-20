Montesquieu, filósofo: “Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos”

“Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.” La frase, atribuida a Montesquieu, no es únicamente una reflexión moral: es una advertencia política de enorme profundidad. En pocas palabras, resume una de las ideas centrales del pensador francés: la fragilidad del equilibrio social cuando el poder actúa sin límites.

Montesquieu (1689-1755) fue uno de los grandes nombres de la Ilustración. Jurista, filósofo y observador agudo de su tiempo, dedicó buena parte de su obra a analizar cómo se organizan las sociedades y, sobre todo, cómo deben estructurarse para evitar el abuso. Su obra más influyente, El espíritu de las leyes, sentó las bases de un concepto que hoy parece incuestionable: la separación de poderes.

Pero su pensamiento va más allá de la arquitectura institucional. Lo que le preocupaba no era solo cómo se distribuye el poder, sino qué ocurre cuando ese poder se ejerce sin control. En ese punto, la injusticia deja de ser un hecho puntual para convertirse en un síntoma.

La frase cobra sentido precisamente ahí. Montesquieu entendía que una sociedad no se mide por cómo trata a la mayoría, sino por cómo responde ante la vulnerabilidad de unos pocos. Cuando una injusticia se tolera, aunque afecte a una sola persona, se está estableciendo un precedente. Y los precedentes, en política, tienden a expandirse.

Una grieta en el conjunto

No se trata solo de solidaridad o empatía. Es una cuestión de estructura. Si el sistema permite una vulneración sin consecuencias, esa misma lógica puede repetirse. Lo que hoy afecta a uno, mañana puede alcanzar a cualquiera. En ese sentido, la injusticia no es un problema individual, sino una grieta en el conjunto.

Esta idea conecta directamente con su defensa de las leyes como garantía frente al poder arbitrario. Para Montesquieu, la ley no debía ser un instrumento del poder, sino un límite al mismo. De ahí su insistencia en que el poder debe frenar al poder, evitando concentraciones que deriven en abusos.

Lo sorprendente es hasta qué punto esta reflexión sigue vigente. En sociedades cada vez más complejas, donde la información circula a gran velocidad y los conflictos se multiplican, la tentación de relativizar ciertas injusticias —por lejanas o puntuales— sigue presente. Sin embargo, la advertencia de Montesquieu sigue intacta: ignorarlas no las hace desaparecer, sino que las normaliza.

Su pensamiento no ofrece soluciones inmediatas, pero sí un criterio claro. No hay injusticias pequeñas si el sistema las permite. Cada una de ellas señala un límite que se ha traspasado y que, si no se corrige, puede ampliarse.

Más de tres siglos después, la fuerza de su idea no reside solo en su formulación, sino en su capacidad para incomodar. Porque obliga a mirar más allá del caso concreto y a preguntarse qué tipo de sociedad se construye cuando se acepta que la injusticia puede ser selectiva.