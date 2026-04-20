¿Están preparados los profesores para reaccionar ante una anafilaxia?

La pregunta no es retórica. Tampoco exagerada. Cuando un niño sufre una reacción alérgica grave en un colegio, lo que ocurre en los primeros minutos puede marcar la diferencia entre una atención eficaz y una situación crítica. Y ahí es donde asociaciones de pacientes y expertos están poniendo el foco: en si los profesores y el personal de los centros educativos están realmente preparados para actuar.

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), junto a la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), ha llevado este lunes al Congreso de los Diputados una reclamación muy concreta: que la formación para reconocer y responder ante una anafilaxia deje de ser una excepción y pase a ser obligatoria en los colegios.

“Cada minuto cuenta”

El movimiento se articula en torno al manifiesto “Cada minuto cuenta”, con el que estas entidades piden a los poderes públicos un protocolo nacional que unifique la prevención y la respuesta ante este tipo de emergencias en el entorno escolar. El objetivo es claro: que la seguridad de un menor con riesgo de anafilaxia no dependa del centro en el que estudia, de la comunidad autónoma en la que viva o de si casualmente hay alguien cerca que sepa qué hacer.

La seguridad de un menor con riesgo de anafilaxia no debe depender del centro en el que estudia. / COM SALUD - Archivo

La vocal de la junta directiva de AEPNAA, Gabriela Huelin, resumió el problema con crudeza: “Las familias viven con la incertidumbre permanente de saber si su hijo estará protegido ante una emergencia”. Y añadió una idea que atraviesa todo el debate: “La anafilaxia no admite demoras, improvisaciones ni vacíos de responsabilidad”.

La reclamación no se limita a pedir buena voluntad. El manifiesto plantea medidas muy concretas. Entre ellas, garantizar la formación del personal docente y no docente, dar cobertura legal a quienes tengan que intervenir, asegurar la presencia de autoinyectores de adrenalina en los centros y establecer procedimientos claros sobre su custodia, acceso y administración. También propone planes individualizados para cada menor con riesgo conocido, pactados entre familia, colegio y equipo médico, además de una coordinación estable entre Sanidad y Educación.

Más de 2.500 ingresos en 5 años

La magnitud del problema ayuda a entender por qué estas organizaciones han decidido elevar el tono. El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, recordó que entre 2016 y 2021 se registraron más de 2.500 ingresos por anafilaxia pediátrica y que la incidencia se mueve entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 habitantes. Traducido a una estimación nacional, eso sitúa el número en torno a 14.000 casos al año en España. “La tendencia es ascendente y nos preocupa”, advirtió.

Pero quizá el dato más revelador no sea el número de casos, sino el nivel de preparación de quienes están con los menores cuando ocurre una urgencia. Según expuso Dávila, entre el 50 y el 75% de las personas que trabajan en centros educativos nunca ha recibido formación específica sobre alergia alimentaria, y mucho menos sobre anafilaxia. Menos de un 15% reconoce qué es un autoinyector de adrenalina, y el porcentaje baja aún más cuando se trata de saber usarlo.

El pescado y el marisco pueden provocar anafilaxias en adultos y niños. / INFORMACIÓN

Ese vacío tiene consecuencias prácticas. Dávila admitió que es “complicado” para un profesor o para personal no docente administrar adrenalina sin formación, porque perciben que están asumiendo una responsabilidad importante. En ese contexto, y con un número bajo de enfermeras escolares, lo habitual es retrasar la respuesta adecuada y optar antes por antihistamínicos, que “no tienen el mismo efecto”. El problema es que, en una anafilaxia, ese tiempo perdido pesa demasiado.

La representante de SEICAP, Cristina Ortega, llevó el foco a otra dimensión menos visible: la vida cotidiana del niño alérgico. “Aprende desde muy pequeño que debe ser responsable y tener cuidado con lo que come, aprende a preguntar por los ingredientes de la comida antes de llevársela a la boca. Esto genera ansiedad, miedo y, en muchos casos, sensación de diferencia respecto a sus compañeros”, explicó. Su conclusión fue rotunda: “La seguridad en el entorno escolar no puede ser opcional”.

Sin respuesta inmediata en el centro

Esa idea choca con una realidad legal desigual. Ortega recordó que, en muchos casos, la normativa no obliga al personal escolar a intervenir directamente, sino que reduce su deber a avisar a los servicios de emergencia. Es decir, se reconoce el problema, pero no siempre se habilita una respuesta inmediata dentro del propio centro. Y en un caso de anafilaxia, esperar no siempre es una opción razonable.

Un menor con una dosis. / COM SALUD - Archivo

Por eso, durante el acto se citaron modelos que ya han avanzado en esa dirección. La presidenta de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, María José Torres, apuntó a Reino Unido como referencia. Allí, la conocida Ley Natasha ya obligó a identificar con claridad ingredientes y alérgenos en alimentos preenvasados para venta directa. Y a partir de septiembre de 2026, todas las escuelas de Inglaterra deberán contar con autoinyectores de adrenalina de repuesto, formación anual obligatoria para todo el personal y planes de salud individuales auditables.

También se puso sobre la mesa un referente más cercano. Baleares trabaja ya en una normativa específica para prevenir, detectar y atender reacciones anafilácticas en centros educativos no universitarios. La directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud, Elena Esteban, explicó que el objetivo es establecer “protocolos claros de actuación, mecanismos de formación y protección del personal, dotación de medicación de emergencia, incluidos autoinyectores de adrenalina, y sistemas eficaces de coordinación interadministrativa”. Según avanzó, la comunidad está trabajando “activamente” para que esa normativa vea la luz pronto y ofrezca “un marco jurídico completo, homogéneo y garantista”.

Junto a los expertos, también tomaron la palabra madres de niños con alergia, Soledad Galé y Jennifer Oronoz. Su intervención rebajó cualquier tentación de convertir el debate en algo técnico o burocrático. Lo que pidieron fue algo mucho más básico: “solidaridad”, “visibilidad” y “empatía” para que sus hijos puedan ir a cumpleaños, campamentos o actividades escolares con normalidad. Su frase final resume bien el fondo del asunto: “Queremos participar en todo, queremos ser parte de la sociedad, y ahora mismo creo que no lo somos”.

La pregunta del principio sigue ahí. ¿Están preparados los profesores para reaccionar ante una anafilaxia? A juzgar por lo expuesto en el Congreso, la respuesta hoy está lejos de ser tranquilizadora. Y precisamente por eso, pacientes, familias y especialistas están intentando que deje de depender de la suerte.