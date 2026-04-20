La psicología advierte sobre la “hipoteca emocional” de los jóvenes por no poder comprar una casa y que puede causarles ansiedad

El acceso a la vivienda es una (si no la principal) de las preocupaciones de los jóvenes en nuestro país. Los elevados precios para comprar o alquilar una casa hace que las soluciones habitacionales se compliquen mucho para ellos, lo que se traduce en compartir piso o seguir viviendo en casa de sus padres.

Esta situación es la que en psicología se conoce como “hipoteca emocional” y que nada tiene que ver con los salarios o los tipos de interés. Según la profesora de Psicología de la Universidad Europea Mariola Fernández, esto tiene más que ver con “la sensación acumulada de que, aunque el joven cumpla con lo que se espera de él en la etapa académica primero y en la profesional después, es incapaz de alcanzar una base mínima de seguridad”.

La situación de no poder comprar una casa, mantenida en el tiempo, puede derivar en ansiedad y desgaste psicológico debido a un estado de incertidumbre continuo”. "Es como vivir ante un peligro constante que no puede resolverse", ha aseverado la psicóloga, que ha señalado que todo esto provoca un "desgaste constante" y "paralización de los proyectos vitales", ya que no poder acceder a una vivienda "impide planificar el futuro".

Alimentar el fracaso por no conseguir los objetivos

Según recoge Europa Press, “fracaso, culpa y estancamiento” son los sentimientos que albergan los jóvenes que consideran que a su edad ya deberían haber podido acceder a una vivienda y que, por tanto, están haciendo algo mal. Esto se acrecienta si se compara con generaciones anteriores o con personas de su entorno que sí han logrado este objetivo.

"Esta confusión entre contexto y responsabilidad individual amplifica el impacto emocional, agravando la autopercepción de inseguridad y desvalorización", ha añadido Fernández.

Miguel Ángel Montesinos

La guerra de Irán no ayuda

La psicóloga también apunta que la situación ha empeorado desde el estallido de la guerra de Irán, que ha aumentado la desconexión entre las expectativas sociales y la realidad económica con la crisis de la vivienda. Fernández considera que la sociedad está “en deuda” con esta generación ya que “se le prometieron una serie de condiciones que hoy no se cumplen”.

Por ello, ha subrayado la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, "que contemple soluciones estructurales en el mercado inmobiliario junto a estrategias de apoyo psicológico que ayuden a mitigar el sufrimiento que causa esta pandemia emocional silenciosa".