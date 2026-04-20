“Tirar la casa por la ventana”: la sorprendente historia de una expresión que nació de una celebración

Hoy usamos “tirar la casa por la ventana” para hablar de gastos excesivos, celebraciones desmedidas o decisiones económicas sin freno. Pero lo curioso es que, en su origen, la expresión no era una metáfora exagerada: era exactamente lo que la gente hacía.

Para entenderlo hay que viajar al siglo XVIII, cuando el rey Carlos III impulsó la primera gran lotería nacional en España, antecedente directo de la actual Lotería Nacional. Aquel sistema introdujo algo nuevo en la sociedad: la posibilidad real de que cualquier persona, incluso de clase humilde, pudiera ganar una gran suma de dinero de la noche a la mañana.

Y cuando eso ocurría, la reacción era tan espontánea como simbólica.

Un gesto literal: muebles por la ventana

Según la versión más aceptada por historiadores y lingüistas, quienes ganaban la lotería celebraban su nueva fortuna de una forma muy concreta: tiraban por la ventana sus muebles viejos.

No era un acto impulsivo sin más. Tenía un sentido claro: deshacerse de la vida anterior. Aquellos enseres representaban una etapa de pobreza o limitaciones que, de repente, quedaba atrás. Al arrojarlos a la calle, se escenificaba públicamente el cambio de estatus.

La escena debió de ser tan llamativa que acabó fijándose en el imaginario colectivo. Con el tiempo, dejó de referirse al gesto físico y pasó a describir cualquier gasto abundante o celebración sin límites.

De la lotería al lenguaje cotidiano

La expresión fue evolucionando, pero conservó su esencia: la idea de gastar sin mirar atrás. Lo interesante es que ese significado actual —asociado al exceso— no refleja del todo su origen, que tenía más que ver con una especie de “renacimiento” económico.

No era tanto derrochar como romper con el pasado.

¿Es la única teoría?

Aunque esta explicación es la más extendida y aceptada, como ocurre con muchas expresiones populares, no existe un documento único que certifique el momento exacto en que nació. Aun así, la conexión con la lotería y con las celebraciones populares del siglo XVIII es la que cuenta con mayor respaldo histórico.

Una expresión que sigue muy viva

Hoy seguimos usando “tirar la casa por la ventana” en contextos muy distintos: desde bodas hasta fiestas o grandes compras. Pero cada vez que aparece, arrastra consigo esa imagen original, casi cinematográfica, de muebles cayendo desde los balcones.

Un recordatorio de que el lenguaje, muchas veces, guarda historias mucho más literales —y sorprendentes— de lo que parece.