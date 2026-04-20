Txumari Alfaro y sus remedios más sorprendentes: de los baños genitales para la migraña a la orina para la psoriasis

La figura de Txumari Alfaro vuelve a la memoria colectiva tras conocerse su fallecimiento a los 73 años. Durante años, fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España gracias a La Botica de la Abuela, un espacio en el que llevó al gran público algo que hasta entonces pertenecía casi exclusivamente al ámbito doméstico: los remedios naturales de toda la vida.

Su propuesta no era sofisticada ni pretendía serlo. Precisamente ahí residía su éxito. Alfaro construyó un discurso en torno a la idea de que muchas dolencias cotidianas podían aliviarse con ingredientes al alcance de cualquiera. Limón, miel, ajo o cebolla dejaron de ser solo productos de cocina para convertirse en herramientas de cuidado personal. La mezcla de limón y miel para la garganta irritada, los preparados con ajo como refuerzo del organismo o los jarabes caseros con cebolla fueron algunos de los consejos que más calaron entre los espectadores.

Recuperación de la tradición

Más allá de estos básicos, su universo giraba en torno a una recuperación de la tradición. Plantas medicinales, infusiones, cataplasmas o aceites naturales formaban parte de un repertorio que él presentaba como conocimiento heredado, una especie de saber acumulado que había pasado de generación en generación. En ese sentido, su discurso conectaba con una idea muy arraigada: la de la “botica de la abuela”, ese conjunto de soluciones caseras que muchas familias reconocían como propias.

Sin embargo, no se limitaba a repetir fórmulas populares. Alfaro sistematizó ese conocimiento en libros, programas y conferencias, organizando centenares de remedios según su utilidad: problemas digestivos, afecciones de la piel, insomnio o pequeñas dolencias del día a día. Su forma de comunicar, directa y sin tecnicismos, facilitaba que el público incorporara esas prácticas con naturalidad.

También hubo espacio para propuestas más llamativas. El uso de arcilla o barro para tratar la piel, los masajes con aceites esenciales o ciertos preparados caseros menos convencionales formaban parte de ese catálogo que, para muchos, resultaba tan curioso como accesible. Esa mezcla de sencillez y sorpresa fue clave para mantener el interés de la audiencia.

Orina para la psoriasis

Sobre la psoriasis, Alfaro recuerda la carga histórica que la rodeaba: "Se creía que esta enfermedad era una maldición divina. Y durante muchos años, muchos, se estuvo confundiendo con la lepra", dijo en el programa. En cuanto a tratamientos tradicionales, recomendaba el uso de corteza de sauce por su contenido en salicilina: "Se coge corteza de sauce, o ramitas de sauce. Y esto tiene que hervir en dos litros de agua. Aproximadamente como unas dos o tres cucharadas soperas de corteza".

Esto debe aplicarse en las zonas afectadas. "Cuanto más caliente podamos aguantar el paño de algodón en las zonas donde está la psoriasis, los codos, principalmente en las rodillas...", explicaba. Y también lamentaba que una de las zonas más comunes era "la cabeza".

En casos más extremos, cuando los otros trucos naturales no han funcionado, caló en la audiencia un remedio bastante sorprendente. "Cuando me han fallado todos los remedios: orina de primera hora de la mañana. Ponemos nuestra orina. Removemos la orina, el aceite de almendras y la cera. Y cuando ya ha estado homogéneo. Lo pasamos a un tarro y nos aplicamos esa crema en la psoriasis. Evidentemente lo hacemos durante la noche".

Hipertensión: infusiones y hábitos matinales

En relación con la tensión arterial elevada, Alfaro destaca el uso de hojas de olivo como infusión tradicional. "No hay en ninguna parte del mundo un remedio más eficaz y natural que las hojas de olivo para la hipertensión: coge esta misma cantidad, que cabe en la mano y que serviría para hacer una infusión que es un vaso de agua. Porque el hipertenso debe orinar también bastante. Y esto le va a hacer orinar muchísimo", afirmaba.

También menciona el consumo matinal de zumo de pomelo: "Es conveniente tomar a la mañana zumo de pomelo. Porque se sabe que al tomarlo a la mañana tiene un efecto vasodilatador. Entonces, al vasodilatar las arterias, baja la presión", añadía.

Migrañas y cefaleas: hidroterapia y aplicaciones naturales

Para los dolores de cabeza, Alfaro recoge prácticas basadas en la hidroterapia y la estimulación por frío: "Todos los días, antes de iros a dormir, tenéis que hacer un baño de agua fría en genitales durante 10 minutos. Nunca subir el agua por encima de la línea del pelo pubiano porque se podría enfriar la vejiga."

También cita la influencia del médico Knape y su relación con la circulación sanguínea. "Fue un precursor de todo lo que es hidroterapia, los baños de agua, etc., decía que cuando hay dolores de cabeza hay que provocar frío aquí para que la circulación haga su retorno, su subida mucho más rápida. Porque los científicos dicen que el 60% de los dolores de cabeza tienen su origen en las cervicales y en los músculos que tenemos aquí".

Por último, incluye una aplicación local con alimentos: "Un pepino que vamos a cortar el extremo y el otro extremo. Dolor de cabeza durante 5 minutos, masajes en las sienes".

Controversia por el auge de la naturopatía

Pero su trayectoria no estuvo exenta de controversia. El auge de la naturopatía en televisión chocó en ocasiones con el criterio de parte de la comunidad médica, que cuestionó la base científica de algunas de sus recomendaciones. Ese debate acompañó siempre a su figura: entre quienes veían en él una alternativa cercana y quienes advertían de los riesgos de sustituir tratamientos médicos por soluciones sin evidencia.

Aun así, su impacto fue innegable. En una época sin redes sociales ni internet como principal canal de difusión, consiguió que millones de personas hablaran de salud en términos distintos, más vinculados a lo cotidiano y a lo natural. Su legado, más allá de la validez de cada remedio, reside en haber abierto una conversación que hoy sigue muy presente: hasta qué punto lo tradicional y lo científico pueden convivir en el cuidado de la salud.

Con el paso del tiempo, muchas de aquellas recetas han seguido circulando, adaptándose a nuevos formatos y generaciones. En ese tránsito, la figura de Txumari Alfaro permanece como un símbolo de una forma concreta de entender la salud: cercana, doméstica y profundamente arraigada en la cultura popular.