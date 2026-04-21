Arthur Rimbaud, poeta: "La vida es la farsa que todos debemos representar"

Hay ideas que sobreviven más por lo que sugieren que por su literalidad. “La vida es la farsa que todos debemos representar” es una de ellas. Es de Arthur Rimbaud, ese poeta fulgurante que escribió lo esencial antes de los veinte años y luego decidió callar para siempre. Más allá de su exactitud textual, la frase encaja con una intuición profundamente moderna: la de que vivimos interpretando papeles.

Rimbaud no fue un autor cómodo. Su obra, breve pero incendiaria, descolocó a su tiempo y sigue incomodando hoy. En textos como Una temporada en el infierno o Iluminaciones, la identidad aparece como algo inestable, fragmentado, en permanente mutación. No hay un “yo” fijo, sino una sucesión de máscaras. Su célebre “Je est un autre” (“Yo es otro”) no es solo un juego lingüístico, sino una ruptura con la idea clásica de sujeto: no somos uno, somos muchos.

Cada uno ocupa un papel

Desde esa perspectiva, la vida como farsa no remite necesariamente a lo falso o lo banal, sino a lo teatral. A la conciencia de que cada uno ocupa un papel —hijo, amante, trabajador, amigo— y lo desempeña según códigos aprendidos, expectativas sociales o simples inercias. No hay neutralidad: siempre estamos siendo vistos, juzgados, interpretados.

El siglo XX convertiría esa intuición en teoría. El sociólogo Erving Goffman habló de la vida cotidiana como una puesta en escena donde gestionamos impresiones frente a los demás. El teatro de Pirandello, con su obsesión por la identidad múltiple, o el existencialismo de Sartre, que veía al ser humano condenado a representarse a sí mismo, parecen prolongaciones de esa mirada que Rimbaud anticipó de forma casi salvaje.

Pero en Rimbaud hay algo más perturbador. Porque si la vida es una representación, ¿quién escribe el guion? ¿Hasta qué punto elegimos lo que somos? Su respuesta nunca es tranquilizadora. Hay en su obra una tensión constante entre la voluntad de romper con todo —familia, moral, lenguaje— y la imposibilidad de escapar completamente de uno mismo. De ahí su huida final: abandonar la literatura, marcharse a África, convertirse en otra persona. O intentarlo.

La idea de la farsa conecta también con una sospecha muy contemporánea: la de que muchas de nuestras decisiones están condicionadas por estructuras que no controlamos. La presión social, la necesidad de encajar, el miedo a quedar fuera. Actuamos, sí, pero no siempre elegimos el personaje.

Y, sin embargo, hay una paradoja. Reconocer que hay representación no implica resignarse a ella. Puede ser, al contrario, el primer paso para tomar conciencia. Para decidir qué partes del papel queremos mantener y cuáles cuestionar. Para introducir, aunque sea en pequeñas dosis, algo de autenticidad en medio del decorado.

Rimbaud no ofrece soluciones. No las buscaba. Su obra es más bien una sacudida: una invitación a mirar de frente esa teatralidad que nos atraviesa. Quizá por eso su figura sigue fascinando. Porque encarna la posibilidad —extrema, casi imposible— de salirse del escenario.

O, al menos, de dejar de actuar como si no supiéramos que estamos actuando.