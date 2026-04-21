La psicología dice que los menores de 12 años no deberían quedarse nunca solos en casa
En España no existe una edad mínima establecida por ley, pero los progenitores tienen la obligación de garantizar siempre la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Muchos padres se hacen la misma pregunta: ¿a qué edad es legal dejar a un menor solo en casa? La respuesta no es tan sencilla como fijar una cifra. En España no existe una edad mínima establecida por ley, lo que genera dudas y, a veces, miedos a la hora de tomar esta decisión. Lo que sí deja claro la normativa es que los progenitores tienen la obligación de garantizar siempre la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Qué dice la ley
El Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor obligan a los padres a velar por sus hijos, pero no marcan una edad concreta. Esto significa que dejar a un niño solo no es ilegal por sí mismo, pero puede serlo si se considera que existe negligencia o riesgo.
Si ocurre un accidente y se demuestra que el menor no tenía edad o madurez suficiente, podría interpretarse como un abandono temporal, con consecuencias legales para los progenitores.
Qué dicen los expertos
Los psicólogos coinciden en que cada niño madura a un ritmo diferente, por lo que no existe una edad universal. Sin embargo, hay referencias orientativas:
- Menores de 12 años: no deberían quedarse solos en casa. Carecen de autonomía suficiente para afrontar imprevistos.
- Entre 12 y 14 años: podrían quedarse solos durante periodos muy cortos de tiempo, siempre que se hayan trabajado antes pautas de seguridad.
- A partir de los 16 años: suelen tener la autonomía necesaria para quedarse solos incluso varias horas, aunque conviene mantener la supervisión y el contacto.
Consejos prácticos para los padres
Antes de dejar a un menor solo en casa, conviene valorar estos aspectos:
- Tiempo: no es lo mismo ausentarse 10 minutos que varias horas.
- Madurez: algunos adolescentes de 13 años pueden ser responsables, y otros, no.
- Entorno: dejar a un niño solo en una casa segura, con vecinos de confianza cerca, es diferente a hacerlo en un entorno aislado.
- Preparación: enséñale cómo actuar en caso de accidente, incendio, llamada extraña o corte de luz. Déjale siempre un teléfono de contacto.
Una recomendación de sentido común
No se trata solo de cumplir con la ley, sino de dar seguridad emocional al menor. Forzar demasiado pronto la autonomía puede generar miedo o ansiedad. Lo más recomendable es introducir la experiencia de forma progresiva, primero con periodos muy cortos y siempre asegurándose de que el niño se siente preparado.
En conclusión: no hay una edad legal exacta, pero sí una responsabilidad clara. La clave está en valorar la madurez del menor, el tiempo de ausencia y las circunstancias. Si existe la mínima duda sobre su seguridad o tranquilidad, lo mejor es esperar un poco más.
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