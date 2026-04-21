Los expertos en neurociencia coinciden: “Dormir mal afecta más que una mala dieta o el sedentarismo”

Dormir poco ya no es solo una molestia cotidiana: es un problema de salud pública. En los últimos años, múltiples investigaciones han reforzado una idea cada vez más extendida entre especialistas: la privación de sueño tiene un impacto profundo en el organismo, incluso comparable —o superior en algunos aspectos— al de una mala alimentación o la falta de ejercicio.

El cerebro, el gran perjudicado

Uno de los campos donde más se ha estudiado el sueño es el rendimiento cognitivo. Un trabajo publicado en Nature Reviews Neuroscience por el investigador Matthew Walker, director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la Universidad de California, señala que dormir mal afecta a la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional.

Una mala calidad del sueño puede sabotear tanto la dieta como la actividad física

En la misma línea, un estudio de la Universidad de Harvard concluye que la privación de sueño altera la actividad del lóbulo frontal —clave para el razonamiento— y de la amígdala, relacionada con las emociones, lo que explica por qué las personas cansadas son más impulsivas e irritables.

El efecto de dormir menos de seis horas de forma habitual

Pero las consecuencias no se limitan al cerebro. La falta de sueño también tiene efectos medibles en el cuerpo. Una investigación publicada en The Lancet y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que dormir menos de seis horas de forma habitual aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

Una mujer desvelada mira el móvil en plena noche. / INFORMACIÓN

Además, un metaanálisis difundido en la revista Sleep concluye que la privación crónica de sueño se asocia con un incremento significativo de la mortalidad, especialmente en personas con hábitos de descanso deficientes a largo plazo.

Más que dieta y ejercicio… en algunos aspectos

Comparar el sueño con otros pilares de la salud no es sencillo, pero los expertos subrayan que su impacto es transversal. “El sueño afecta a todos los sistemas del cuerpo”, sostiene Walker, quien defiende que es la base sobre la que se construyen el resto de hábitos saludables.

Entre el 20% y el 30% de la población adulta sufre algún tipo de trastorno del sueño

De hecho, diversos estudios han demostrado que dormir mal influye también en:

La regulación del apetito (aumenta el deseo de alimentos calóricos)

La capacidad para realizar ejercicio físico

El sistema inmunológico

Es decir, una mala calidad del sueño puede sabotear tanto la dieta como la actividad física, amplificando sus efectos negativos.

Un problema creciente

Según datos de la Sociedad Española del Sueño, entre el 20% y el 30% de la población adulta sufre algún tipo de trastorno del sueño, una cifra que ha aumentado en los últimos años, en parte por el uso de pantallas, el estrés y los cambios en los hábitos laborales.

La OMS, por su parte, ya ha advertido de que la falta de descanso adecuado puede convertirse en uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI.

Dormir bien, una prioridad olvidada

Pese a la evidencia, el sueño sigue siendo el gran olvidado frente a otros hábitos como la dieta o el ejercicio. Sin embargo, los especialistas insisten: no se trata de elegir entre comer bien, hacer deporte o dormir, sino de entender que sin descanso, el resto pierde eficacia. Por eso, la ciencia lanza un mensaje claro: dormir no es perder el tiempo, es invertir en salud.