Expertos coinciden en que retrasar la hora de entrada al instituto ayudaría a reducir el estrés y el fracaso académico de los jóvenes

El desajuste entre el horario escolar y el ritmo biológico de los adolescentes favorece la somnolencia, el estrés y el fracaso académico, además de impactar en la salud mental y emocional. Así lo ha advertido el coordinador del Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, Gonzalo Pin, en la III Jornada de la Cátedra de Investigación del Sueño de la Universidad Europea de Valencia, celebrada en el Campus Turia bajo el lema 'El tiempo importa: sueño, salud y aprendizaje'.

Los jóvenes son más propensos a la nocturnidad y a retrasar su horario de sueño como resultado de un fenómeno biológico y universal, inciden.

‘Jet lag’ social

Este foro, en el que se han abordado los efectos del déficit de sueño en la infancia y la adolescencia de la mano de profesionales del ámbito sanitario, educativo e institucional, ha destacado que el 70 % de los adolescentes no duerme las horas necesarias para su desarrollo, que hasta el 35 % tiene problemas de sueño y que la pérdida media diaria de descanso en esta etapa alcanza las 2,6 horas, generando un 'jet lag' social de 2,4 horas, uno de los más elevados de Europa occidental.

Tal y como recoge Europa Press, el profesor titular de Sociología de la Universitat de València y responsable del Proyecto Kairos, Daniel Gabaldón, ha aseverado que los adolescentes españoles llegan a dormir hasta tres horas menos de lo recomendado para su edad, lo que repercute en su atención, memoria, regulación emocional y bienestar.

Asimismo, ha señalado que la falta de adecuación entre horarios escolares y ritmos internos no solo impacta en el sueño, sino también en el uso del tiempo, el rendimiento cognitivo y la satisfacción vital.

PI STUDIO

Retrasar el inicio de la jornada escolar en la ESO

Estos dos expertos, además del secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Daniel McEvoy, y la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Mara Garcés, han participado en una mesa redonda donde se ha propuesto retrasar el inicio de la jornada escolar en secundaria para afrontar el reto del sueño en esta etapa.

Según han expuesto los ponentes, con la moderación de la neuróloga pediátrica Lucía Monfort, cambiar el horario en la ESO es una intervención de bajo coste e impacto notable que podría aumentar entre 38 y 45 minutos diarios el tiempo de sueño, lo que ha demostrado beneficios en rendimiento académico, salud mental, seguridad y bienestar docente.

Experiencias internacionales ampliamente avaladas muestran que los desafíos organizativos son gestionables y que la inacción tiene un coste real en salud y equidad.

El sueño como prioridad de salud pública

Garcés ha hecho hincapié en que casi la mitad de los niños españoles no cumple con las recomendaciones de sueño y ésto debería marcarse como una prioridad de salud pública.

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En este sentido, la rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián Pardo, ha subrayado que el sueño no puede entenderse como una responsabilidad individual, sino como un desafío colectivo. "El tiempo que dormimos, el tiempo que aprendemos y los tiempos que impone la sociedad están profundamente interconectados", ha afirmado.