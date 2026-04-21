El inquietante caso de los potitos Hipp para bebés con raticida: ha sido una extorsión a la empresa fabricante

La alarma alimentaria que afecta a la marca de nutrición infantil Hipp en Europa Central ya tiene, al menos, una explicación principal: no se trata de un problema de producción, sino de un caso de extorsión. Así lo ha confirmado la propia compañía después de que se localizaran tarritos manipulados con raticida en Austria y la República Checa, mientras en Eslovaquia se analiza un lote sospechoso retirado de una tienda.

El caso ha ido creciendo en apenas unos días y ha obligado a activar retiradas preventivas, controles en supermercados y revisiones en hospitales, guarderías y colegios. La preocupación es máxima porque se trata de alimentación para bebés y porque, según la investigación en curso, todavía podría haber al menos un envase manipulado sin localizar.

El origen de la alerta

La crisis se desató en Austria, cuando la cadena Spar anunció la retirada preventiva de todos los productos infantiles de Hipp de sus establecimientos. Poco después, la policía austríaca confirmó que un análisis de laboratorio practicado a un tarrito de comida infantil había dado positivo por raticida.

Ese envase había sido detectado gracias al aviso de un cliente y, según la información oficial, no llegó a consumirse. A partir de ahí, las autoridades austríacas comenzaron a investigar el caso como un posible delito grave contra la seguridad pública.

Con el paso de las horas, la alarma dejó de ser solo austríaca. En la ciudad checa de Brno aparecieron dos frascos contaminados del producto “zanahoria con patatas” de Hipp en un supermercado Tesco, después de que el presunto autor advirtiera del hecho por correo electrónico, según fuentes de la fiscalía citadas por la emisora pública RadioZurnal. En paralelo, en Eslovaquia la policía incautó alimentos infantiles sospechosos en una tienda de Dunajská Streda, en el sur del país, donde se esperaba la distribución de un lote concreto. Todos los envases retirados han sido enviados a análisis.

Hipp confirma que es una extorsión

La propia empresa ha salido al paso para subrayar que la retirada no obedece a un defecto de fabricación. En un mensaje publicado en su web, Hipp Austria asegura que se trata de un “caso de extorsión y manipulación” y añade que los tarritos “salieron de nuestra fábrica Hipp en perfecto estado”.

La compañía insiste en que la retirada de productos en los supermercados Spar de Austria “no se trata de un defecto del producto ni de un problema de calidad por nuestra parte”, sino de “un acto delictivo que está siendo investigado por las autoridades”.

Ese matiz es clave: lo que se investiga no es una contaminación industrial o un error sanitario en cadena, sino una manipulación externa y deliberada una vez el producto ya estaba en circulación comercial.

El correo que no se leyó a tiempo

Según las autoridades alemanas y varias informaciones de prensa citadas en la cobertura del caso, el 27 de marzo se envió un correo electrónico a la matriz de Hipp en Alemania en el que se exigían dos millones de euros a cambio de no introducir tarritos envenenados en tiendas de Austria, Chequia y Eslovaquia.

Ese mensaje fijaba el pago antes del 1 o 2 de abril, según las distintas versiones publicadas, pero la empresa no lo habría leído hasta el 16 de abril. Para entonces, según las pesquisas, parte de la amenaza ya se había materializado.

El diario austríaco Die Presse sostuvo que el chantaje afectaba específicamente a establecimientos de Interspar en Eisenstadt, Tesco en Brno y Tesco en Dunajská Streda. Por ahora, el dato plenamente confirmado es que ya han aparecido envases manipulados en Austria y Chequia y que en Eslovaquia hay producto bajo investigación.

Dónde se han hallado los tarritos manipulados

En Austria, el foco se sitúa en Eisenstadt, a unos 60 kilómetros al sur de Viena. Allí se localizaron al menos dos tarritos manipulados con veneno para ratas en un supermercado Spar. Uno fue encontrado tras la denuncia de un comprador y el otro, según reconocen las autoridades, sigue sin localizarse.

La policía austríaca ha advertido de que parte de la investigación se mantiene bajo reserva por razones tácticas y por el temor a imitadores. Aun así, un portavoz policial ha reconocido que se parte de la base de que “al menos un segundo frasco sigue en circulación”.

Potitos de bebé. / Shutterstock

En la República Checa, los dos envases contaminados fueron hallados en un Tesco de Brno. Como medida preventiva, la cadena retiró todos los productos de la marca Hipp. En Eslovaquia, aunque no se ha confirmado de momento un positivo definitivo, la policía se adelantó retirando y enviando a analizar todos los paquetes potencialmente peligrosos de la tienda afectada.

Cómo identificar un envase sospechoso

Las autoridades han pedido a los consumidores que extremen la precaución y han difundido varias señales de alerta. Entre ellas, la presencia de una pegatina blanca con un círculo rojo en la parte inferior del tarro, así como posibles daños en la tapa, cierres defectuosos o un olor extraño en el contenido.

La recomendación es no consumir ningún envase que presente signos anómalos y avisar de inmediato a las autoridades o al establecimiento.

Qué riesgo tiene el raticida

Los servicios sanitarios austríacos han recordado que los raticidas pueden contener diferentes principios activos, siendo uno de los más habituales la bromadiolona, un antagonista de la vitamina K que altera la coagulación sanguínea.

Eso significa que la intoxicación no siempre se manifiesta de forma inmediata. Los síntomas pueden aparecer entre dos y cinco días después de la ingesta e incluir sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces. Precisamente por ese posible retraso en la aparición de signos clínicos, el caso se está tratando con especial cautela.

Investigación abierta en varios países

La dimensión del caso ya supera claramente el ámbito local. En Austria, la fiscalía de Eisenstadt investiga los hechos como un posible delito de peligro público deliberado. En Alemania también se han abierto pesquisas, aunque allí no se han encontrado por ahora alimentos envenenados.

Mientras tanto, los equipos austríacos han recorrido hospitales, guarderías, colegios y otras instituciones para asegurarse de que no estén usando estos productos. La actuación se ha extendido con rapidez porque el riesgo afecta a un segmento especialmente vulnerable: bebés y niños pequeños.

Un caso que mezcla seguridad alimentaria y chantaje criminal

Lo más inquietante del episodio es que no encaja en el patrón clásico de una alerta alimentaria. No hay, según la información conocida hasta ahora, un fallo de producción en fábrica ni una contaminación accidental en origen. Lo que aparece es otra cosa: la utilización de alimentos infantiles como herramienta de presión criminal.

Ese detalle cambia por completo el enfoque. Ya no se trata solo de revisar lotes o de seguir la trazabilidad del producto, sino de impedir que un delito deliberado siga extendiéndose en la cadena comercial.

Por ahora, el caso sigue abierto y la investigación continúa en Austria, Alemania, Chequia y Eslovaquia. Lo confirmado hasta este momento es suficiente para medir la gravedad: una empresa chantajeada, comida para bebés manipulada con veneno, varios países afectados y al menos un envase que las autoridades creen que todavía podría no haber aparecido.