Novedad en Action a un precio explosivo: una máquina que prepara palomitas en tres minutos sin aceite

Action vuelve a captar la atención de los consumidores con uno de esos productos llamados a agotarse rápido: una máquina de palomitas compacta, funcional y por menos de 13 euros.

Se trata del modelo de aire caliente de George Wilkinson, una marca que presume de diseño británico desde 1935 y que ha lanzado un dispositivo pensado para un uso sencillo en casa, con el reclamo claro en su embalaje: “Perfect for movie night”.

Cómo funciona realmente: sin aceite, pero no como crees

Uno de los grandes reclamos del producto es que permite hacer palomitas sin necesidad de aceite, algo que puede generar dudas. La clave está en su tecnología: funciona mediante aire caliente, no por contacto directo con grasa o sartén.

El proceso es simple:

Se introduce una pequeña cantidad de maíz en la cámara

El aparato genera calor mediante aire

Los granos estallan por su propia humedad interna

En unos tres minutos, las palomitas están listas.

Esto significa que:

No hace falta aceite para que “salten”

El resultado es más ligero, pero también más seco que el de sartén o microondas.

Por eso, muchos usuarios optan por añadir mantequilla, sal o aceite después, ya fuera del aparato.

Detalles del modelo que conviene saber

Más allá del precio, el dispositivo tiene algunas características prácticas:

Incluye una taza medidora para no sobrecargar la máquina

para no sobrecargar la máquina Expulsa las palomitas directamente a un bol

Necesita enfriarse unos minutos entre usos

No es apto para lavavajillas y se limpia con un paño húmedo

El modelo George Wilkinson promete una noche perfecta de cine con palomitas caseras. / Action

Además, el fabricante advierte de algo habitual en este tipo de máquinas: no todos los granos llegan a explotar, y algunos pueden salir sin abrir durante el proceso. También pasa en el cine.

El gancho de Action: precio y efecto viral

En el mercado, este tipo de palomiteras suele moverse entre los 15 y 30 euros, lo que hace que el modelo de Action destaque claramente por precio.

La combinación de bajo coste, facilidad de uso y mensaje atractivo (“noche de cine en casa”) la sitúa como uno de esos productos llamados a viralizarse, especialmente entre quienes buscan soluciones rápidas y económicas.

Eso sí, como ocurre con muchos artículos low cost, conviene entender bien lo que ofrece: no es una máquina como la del cine, sino una opción básica, práctica y sin complicaciones. Y ahí, precisamente, está su éxito.