Platón, filósofo de la Antigua Grecia: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”

“La medida de un hombre es lo que hace con el poder”. Esta frase atribuida a Platón resume con claridad una de las ideas más profundas y duraderas de su pensamiento: el poder no define a una persona, la revela. Más de dos mil años después, esta reflexión continúa interpelando a sociedades que siguen debatiéndose entre el uso responsable de la autoridad y sus posibles abusos.

Platón (427-347 a. C.) no formuló esta idea desde la abstracción, sino desde una experiencia vital marcada por la inestabilidad política y, sobre todo, por la muerte de su maestro, Sócrates. Condenado por la democracia ateniense, Sócrates se convirtió para Platón en el ejemplo de la injusticia ejercida desde el poder. Este episodio fue determinante: a partir de entonces, el filósofo dedicó gran parte de su obra a analizar quién debe gobernar y bajo qué principios.

Discípulo fiel de Sócrates, Platón recogió su método basado en el diálogo y la búsqueda constante de la verdad, pero dio un paso más allá al construir un sistema filosófico propio. En sus escritos, muchos de ellos con Sócrates como protagonista, planteó cuestiones fundamentales sobre la justicia, la ética y la organización de la sociedad. Su objetivo era claro: evitar que el poder quedara en manos de quienes no estaban preparados para ejercerlo con responsabilidad.

Academia de Atenas

Esa preocupación cristaliza en La República, su obra más influyente, donde desarrolla la teoría del “filósofo-rey”. Para Platón, solo aquellos que han alcanzado el conocimiento del bien —a través de la razón y la educación— están capacitados para gobernar. El poder, en este sentido, no es un privilegio, sino una carga que exige sabiduría y virtud. Sin estas cualidades, advertía, el poder se convierte en un instrumento de injusticia.

Aquí es donde encaja plenamente la célebre frase: el poder actúa como una prueba del carácter. No transforma a las personas tanto como pone de manifiesto lo que ya son. Quien actúa con justicia cuando tiene poder demuestra integridad; quien abusa de él evidencia sus carencias morales. Para Platón, esta era la verdadera medida de un ser humano.

La influencia de su pensamiento no se limita a sus obras. Platón fundó la Academia de Atenas, considerada la primera institución de educación superior de Occidente, donde formó a numerosos discípulos, entre ellos Aristóteles. Este, aunque desarrollaría una filosofía distinta en muchos aspectos, partió de las bases establecidas por su maestro. Así, Platón ocupa un lugar central en la tradición filosófica: heredero de Sócrates y puente hacia Aristóteles, su figura articula una de las líneas de pensamiento más influyentes de la historia.

Su legado ha trascendido siglos porque plantea preguntas que siguen siendo actuales. ¿Quién debe gobernar? ¿Qué cualidades debe tener quien ostenta poder? ¿Cómo evitar su abuso? En un mundo donde el poder adopta múltiples formas —política, económica, tecnológica—, la reflexión platónica sigue siendo pertinente.

Hoy, como en la Atenas del siglo IV a. C., la respuesta de Platón mantiene su vigencia: no es el acceso al poder lo que define a una persona, sino la forma en que lo ejerce. En esa decisión, cotidiana y constante, se mide realmente su valor.