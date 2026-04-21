Rousseau, filósofo: “El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado”.

“El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado”. La sentencia de Jean-Jacques Rousseau no es solo una crítica a las monarquías absolutas del siglo XVIII. Es, sobre todo, una advertencia que sigue resonando con fuerza en pleno siglo XXI. Porque si algo caracteriza a esta frase es su capacidad para incomodar: señala que la falta de libertad no siempre viene impuesta desde fuera, sino que también se construye desde dentro de la propia sociedad.

Rousseau escribió "El contrato social" en un momento de cambio, cuando Europa comenzaba a cuestionar el origen del poder y la legitimidad de las instituciones. Frente a la idea de que la autoridad provenía de Dios o de la tradición, el filósofo suizo propuso algo radical: que la soberanía debía residir en el pueblo. Pero ese planteamiento no era tan simple como parecía. Para Rousseau, vivir en sociedad implicaba aceptar normas comunes, lo que inevitablemente suponía renunciar a parte de la libertad individual.

Estructuras que nos limitan

Ahí surge la paradoja que recorre toda su obra. El ser humano es libre por naturaleza, pero necesita organizarse para sobrevivir. Y en ese proceso, termina creando estructuras —leyes, costumbres, jerarquías— que lo limitan. La cuestión, entonces, no es si estamos encadenados, sino qué tipo de cadenas aceptamos y por qué.

Esa reflexión resulta especialmente pertinente hoy. Vivimos en sociedades que se definen como libres, donde existen derechos, elecciones y una aparente autonomía personal. Sin embargo, también estamos sujetos a presiones sociales, expectativas culturales y dinámicas económicas que condicionan nuestras decisiones. La libertad formal convive con una red de dependencias mucho más sutiles.

Una intuición que acertó con lo que vino después

Rousseau no hablaba de redes sociales, de algoritmos o de consumo masivo, pero su intuición encaja sorprendentemente bien con estos fenómenos. Las cadenas de las que hablaba ya no son visibles ni físicas; son simbólicas, psicológicas, incluso autoimpuestas. La necesidad de encajar, de ser aceptado o de responder a determinados estándares puede limitar tanto como una ley injusta.

El filósofo no ofrecía una salida sencilla. No proponía volver a un estado natural idealizado, sino repensar las bases de la convivencia. Su apuesta era un equilibrio difícil: una sociedad en la que las normas no anulen la libertad, sino que la hagan posible. Una comunidad donde el individuo no desaparezca en favor del colectivo, pero tampoco se imponga sobre él.

Quizá por eso su frase sigue siendo incómoda. Porque obliga a mirar más allá de los discursos oficiales sobre la libertad y preguntarse hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras. Y, sobre todo, porque plantea una cuestión que sigue abierta: si es posible vivir en sociedad sin dejar de ser verdaderamente libres.