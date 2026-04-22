Camilo José Cela, Nobel de Literatura: “En España, el que resiste, gana”

Camilo José Cela, una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XX y premio Nobel de Literatura, dejó una de esas frases que han logrado escapar del libro, del discurso y del contexto concreto para instalarse en el lenguaje cotidiano: “En España, el que resiste, gana”.

La sentencia, rotunda y fácil de recordar, ha sido repetida durante años en ámbitos muy distintos, desde la política hasta la conversación diaria, como una forma de resumir una idea muy española de la vida: la de aguantar, persistir y mantenerse en pie incluso en los momentos más adversos.

En esa expresión hay, al mismo tiempo, una mirada literaria, social y casi moral. No habla solo de vencer, sino de resistir. Es decir, de soportar la presión, el desgaste, la incertidumbre o el paso del tiempo hasta que los demás caen, se apartan o desisten.

Un escritor resistente

La fuerza de la frase reside precisamente en esa sencillez. Cela, que la pronunció durante su discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias en 1987, no recurre a una formulación compleja ni a una imagen rebuscada. Lo que hace es condensar en pocas palabras una idea que conecta con una parte del imaginario colectivo español: la supervivencia como forma de éxito.

Cuando Cela afirma que “el que resiste, gana”, no plantea necesariamente una victoria brillante o inmediata. La frase apunta más bien a una conclusión lenta, casi de fondo: en determinados contextos, no triunfa el más rápido ni el más brillante, sino quien logra mantenerse.

Camilo José Cela, un escritor resistente / EFE

Por eso se ha convertido en una cita tan reutilizada. Sirve para hablar de carreras largas, de crisis personales, de trayectorias políticas, de dificultades económicas o de etapas de desgaste. Su vigencia está en que admite múltiples lecturas sin perder claridad.

Décadas después, la frase sigue funcionando porque apela a una experiencia reconocible para muchos ciudadanos. En tiempos de incertidumbre, precariedad o cansancio social, la resistencia aparece a menudo como una forma de mérito.

También influye el peso del propio autor. Cela fue un escritor de personalidad fuerte, estilo reconocible y enorme proyección pública. Su figura, a menudo controvertida, contribuyó a que muchas de sus palabras quedaran asociadas a una forma directa, áspera y muy consciente de intervenir en el debate cultural español.

Con el paso del tiempo, “En España, el que resiste, gana” ha dejado de ser solo una frase de autor para convertirse en una especie de lema popular. Y ahí reside buena parte de su potencia: en haber pasado de la literatura a la calle sin perder contundencia.