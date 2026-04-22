Han Kang, Nobel de Literatura: "¿Por qué el mundo es tan violento y doloroso? Y, sin embargo, ¿cómo puede el mundo ser tan hermoso?"

Hay frases que funcionan como una declaración de principios, y en Han Kang esa función la cumple esta: “¿Por qué el mundo es tan violento y doloroso? Y, sin embargo, ¿cómo puede el mundo ser tan hermoso?”. La autora la incluyó en 2024 en su conferencia Nobel, donde explicó que, hasta el otoño de 2021, cuando se publicó We Do Not Part, había considerado esas dos cuestiones como el centro de su escritura. No se trata de una ocurrencia aislada, sino de una especie de brújula moral y literaria.

En esa formulación está casi toda Han Kang. Por un lado, una mirada frontal a la violencia humana, al daño, a la crueldad y a la fractura histórica. Por otro, la constatación de que incluso en ese mismo mundo siguen existiendo la delicadeza, la ternura, la luz y algo parecido a la salvación. La escritora no resuelve esa contradicción: la habita. Y precisamente de ahí sale la fuerza de sus novelas.

La propia conferencia Nobel ayuda a entender por qué esa pregunta no es retórica. Han Kang recuerda cómo, al enfrentarse de joven a las imágenes de la matanza de Gwangju, quedó marcada por una contradicción que no podía deshacer: la violencia extrema ejercida por unos seres humanos contra otros y, al mismo tiempo, la dignidad y la compasión de quienes se oponían a ella. Más adelante, al escribir Human Acts, esa herida volvió a situarse en el centro de su obra.

La escritora Han Kang, premio Premio Nobel de Literatura 2024, visita el CCCB para hablar de su obra. / MANU MITRU

De hecho, en esa misma conferencia formula otra pregunta emparentada con la anterior: “¿Por qué los humanos son tan violentos?” y se interroga también por lo que significa pertenecer a la especie humana. Es un matiz importante, porque en Han Kang la violencia no aparece solo como tema político o histórico, sino como una cuestión radicalmente humana, casi ontológica. Su literatura no se limita a denunciar; intenta comprender qué clase de criatura puede producir horror y, a la vez, oponerse a él.

El dilema que explica a la propia autora y su obra

Ahí encaja bien la frase encabeza este artículo. No es una consigna ni una provocación buscada. Tiene más de dilema que de eslogan. Pero precisamente por eso golpea. Resume una visión del mundo donde la belleza no cancela el dolor y donde el dolor no consigue destruir del todo la posibilidad de la belleza.

Esa tensión atraviesa buena parte de su obra más conocida. En La vegetariana, Han Kang empuja al lector hacia preguntas sobre la inocencia, el rechazo de la violencia y los límites de lo humano. En Human Acts, el foco se desplaza a la violencia de Estado y a la memoria de los muertos. Y en Greek Lessons explora la fragilidad, el silencio y el contacto humano como una forma mínima pero real de resistencia. La propia autora enlaza esas novelas en su conferencia como estaciones sucesivas de un mismo itinerario de preguntas.

Han Kang, en una foto promocional. / INFORMACIÓN

También por eso la cita tiene tanta potencia periodística. No es solo una frase bella: explica una autora. Permite entender por qué Han Kang escribe como escribe, por qué su literatura está llena de cuerpos heridos, de voces quebradas, de escenas delicadísimas y de una sensación constante de amenaza. En sus palabras, durante mucho tiempo creyó que la tensión interna entre esas dos frases era la fuerza motriz de su escritura.

Hay además un giro interesante en su discurso. Después de recordar esas dos preguntas, Han Kang introduce una duda nueva: si en el fondo la capa más profunda de su obra no ha sido siempre también el amor, entendido como el hilo que conecta a unas personas con otras. Esa idea aparece al final de la conferencia, cuando recupera un poema infantil suyo y habla del lenguaje como un hilo vivo entre corazones. Eso no suaviza la crudeza de su obra, pero sí añade una clave: en Han Kang, incluso en los libros más oscuros, siempre queda una búsqueda de vínculo.

Por eso esta frase funciona tan bien como puerta de entrada a su universo. No es incendiaria en el sentido fácil del término, pero sí es profundamente perturbadora. Obliga a mirar de frente dos verdades que conviven: que el mundo puede ser insoportablemente violento y que, pese a todo, sigue siendo capaz de una belleza desconcertante. En la obra de Han Kang, esa contradicción no se resuelve. Se escribe.