Kohei Saito, filósofo: "No necesitamos un iPhone nuevo cada año, es estúpido"

Kohei Saito se ha convertido en uno de los nombres más citados cuando se habla de crisis climática, capitalismo y decrecimiento. Filósofo japonés y profesor asociado en la Universidad de Tokio, su figura ha ido ganando peso dentro y fuera del ámbito académico por una defensa cada vez más visible de lo que él mismo ha llamado una alternativa al modelo económico basado en crecer sin límite.

Una de las frases que mejor resumen su planteamiento apareció en una entrevista en The New Philonomist, cuando, al ser preguntado por el consumo tecnológico en una eventual sociedad del decrecimiento, respondió: “No necesitamos un iPhone nuevo cada año, es estúpido”. En esa misma conversación añadía que, incluso en otro modelo social, seguirían existiendo buenos smartphones e internet rápido, pero usados de otra manera y sin empresas diseñadas para monetizar constantemente el tiempo y la atención de los usuarios.

La idea es tan simple como incómoda: no necesitamos renovar dispositivos de forma compulsiva cada año. Saito no discute solo sobre móviles. Lo que pone en cuestión es una lógica económica entera, la de un sistema que necesita fabricar deseo, acelerar la obsolescencia y convertir el consumo continuo en una rutina social casi automática. Esa es la diana real de su crítica.

Un filósofo marxista en el centro del debate ecológico

Saito no es un divulgador improvisado ni una figura surgida únicamente del debate en redes. Se doctoró en Filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín y su trayectoria académica está ligada al estudio de Marx, la ecología y la crítica de la economía política. Su libro Karl Marx’s Ecosocialism recibió el Isaac Deutscher Memorial Prize en 2018, y más tarde publicó Marx in the Anthropocene, donde desarrolla con mayor amplitud su lectura ecológica de Marx y su defensa del llamado “degrowth communism”.

En la Universidad de Tokio figura como profesor asociado y su campo de trabajo gira en torno a la filosofía, Marx y las relaciones entre capitalismo, sociedad y naturaleza. En otra ficha institucional de la propia universidad se explica además que su investigación reciente aborda cuestiones como el ecofeminismo, el posdesarrollo y el decrecimiento, dentro de una reflexión más amplia sobre sociedades sostenibles.

Su notoriedad pública, además, ha ido mucho más allá del circuito académico. Diversos perfiles y reseñas coinciden en que su ensayo sobre el Antropoceno y el decrecimiento tuvo un impacto poco común en Japón, donde logró un nivel de popularidad inhabitual para un filósofo marxista y lo convirtió en una referencia del debate intelectual contemporáneo.

Defensor del decrecimiento

Saito parte de una premisa de fondo: la crisis ecológica no puede resolverse manteniendo intacta la lógica del crecimiento económico permanente. Su planteamiento choca tanto con el optimismo tecnológico sin límites como con la idea de que bastaría con “hacer más verde” el capitalismo actual. En sus trabajos y entrevistas sostiene que la dinámica de producción y consumo desbordado está íntimamente relacionada con la degradación ambiental, el agotamiento de recursos y nuevas formas de desigualdad.

Por eso defiende el decrecimiento, un concepto que suele generar rechazo o malentendidos porque a menudo se interpreta como sinónimo de empobrecimiento, escasez o vuelta atrás. En el caso de Saito, la idea va por otro lado: reducir sectores y consumos social y ecológicamente destructivos, rebajar la dependencia de la producción masiva e impulsar una economía orientada a necesidades reales, cuidados, servicios públicos, reparación, tiempo libre y gestión democrática de los bienes comunes.

Su tesis, resumida de forma muy simplificada, es que no todo crecimiento mejora la vida y que parte de la abundancia contemporánea es, en realidad, despilfarro. Desde esa óptica, cambiar de móvil cada año no sería una prueba de progreso, sino un ejemplo visible de una economía que necesita vender más aunque eso implique productos difíciles de reparar, ciclos de vida cada vez más cortos y un consumo convertido en hábito reflejo.

El iPhone como símbolo de algo más grande

La frase sobre el iPhone funciona porque es concreta. No habla en abstracto de metabolismo social, extractivismo o crítica de la economía política, aunque todo eso esté detrás. Habla de un gesto reconocible para millones de personas: la presión cultural, comercial y tecnológica que empuja a sustituir objetos perfectamente funcionales por versiones apenas distintas, más nuevas y más caras.

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Eso convierte su declaración en algo más que una boutade. Saito utiliza un producto icónico del capitalismo contemporáneo para atacar una idea central: que la novedad constante no equivale necesariamente a bienestar. Su crítica no se dirige solo al lujo o al capricho individual, sino a una estructura económica que necesita crear insatisfacción permanente para sostener el ritmo de consumo.

En ese punto, su discurso conecta con debates muy actuales sobre la obsolescencia, la reparabilidad de los dispositivos, la huella material del consumo digital y los límites de un modelo que convierte cada lanzamiento tecnológico en una necesidad psicológica antes que práctica. Aunque sus propuestas sean discutidas, la pregunta que lanza resulta difícil de esquivar: cuánto de lo que compramos responde a una necesidad real y cuánto a una maquinaria económica diseñada para que nunca baste con lo que ya tenemos. Esa es, en el fondo, la provocación.

Una figura controvertida

La figura de Kohei Saito interesa porque aparece en un momento en que el debate climático ya no gira solo en torno a energías renovables o coches eléctricos, sino también sobre los límites del consumo, la distribución de recursos y el sentido mismo de la prosperidad. Sus ideas generan adhesión y rechazo a partes iguales, pero han logrado algo que no siempre consigue el pensamiento académico: entrar en la conversación pública.

Y esa frase sobre el iPhone resume bien el motivo. Es una frase sencilla, afilada y fácil de discutir. Pero detrás de ella hay un proyecto intelectual más amplio: cuestionar la fe en el crecimiento perpetuo y plantear que quizá una vida mejor no pase por producir y comprar más, sino por reorganizar qué se produce, para qué se produce y quién decide hacerlo.