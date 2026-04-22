La psicología para no bajar de primera división: este equipo de fútbol busca un profesional “con credibilidad y discreción”
El conjunto no conoce la victoria en liga en lo que va de 2026 y fue eliminado de la Champions League en octavos de final
EFE
No corren buenos tiempos para un equipo histórico de la Premier League. El Tottenham Hotspurs está a dos puntos de la salvación para no bajar de la primera división inglesa y para tratar de lograrlo ha publicado una oferta de trabajo buscando un psicólogo.
El club inglés busca a un profesional que ayude a sus futbolistas para no descender al Championship (segunda división inglesa). En lo que lleva de liga en 2026, los ingles no conocen la victoria y, además, cayeron en octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.
"El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo", indica la oferta.
Ya dirigiéndose a los candidatos, el club explica que "como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo. Este puesto requiere un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel", dijo el club en la oferta del puesto de trabajo.
La última vez que el Tottenham descendió a la Segunda división fue en la temporada 1976-1977 y el club se ha visto inmerso en esta situación apenas siete años después de alcanzar la final de la Liga de Campeones y un año después de conquistar la Europa League contra el Manchester United.
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