La psicología dice que la pareja expulsada de ‘La isla de las tentaciones’ aplica la ley del hielo y un comportamiento pasivo-agresivo

Esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ está siendo bastante controvertida, y no porque ya haya habido infidelidades, si no por el comportamiento de los participantes. Y más concretamente de las mujeres que han acudido con su pareja al programa.

De las cinco chicas cuatro ya han querido abandonar sin estar ni 24 horas en el programa. No quieren participar de los juegos, ni de las fiestas y prácticamente están todo el día en sus habitaciones llorando. Obviamente, el programa sabe que esto no da juego y se ha “inventado” una expulsión express que ha corrido a cargo de los solteros de ambas villas.

Esta decisión fue una sorpresa, ya que los solteros no pensaron en la pareja que no podía tentarse o que peor lo estaba pasando, sino que se guiaron por los comportamientos de las parejas con ellos durante la ceremonia de los collares, y ahí la decisión estaba clara: Jose y Nerea.

Durante la interacción con los solteros Nerea se dedicó a arremeter contra las solteras y Jose a encararse con algún soltero. Y este fue el motivo por el que ya no están en el programa.

La última hoguera para Jose y Nerea

Pero no podían irse del programa sin ver imágenes y participar en la famosa hoguera final. Y ahí es donde la psicología entra en juego y analiza su comportamiento. Mireia Cosano, psicóloga y neuropsicóloga, analiza todas las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ basándose en el comportamiento de los participantes y aplicando su visión profesional. En este caso para ella han pasado dos cosas muy claras en la hoguera de Jose y Nerea: la ley del silencio y la externalización de la culpa.

Nada más llegar a la hoguera Jose no quiere besar a Nerea, está enfadado y quiere hablar primero. “El distanciamiento, la retirada del saludo es lo que conocemos como la ley del hielo y se da porque somos pasivo-agresivos y no sabemos cómo afrontar la situación”, explica Cosano, que añade que en este caso Jose lo que intenta es controlar la situación y se trata de una retirada emocional.

Por otra parte, la psicóloga explica que Nerea es una persona que no hace autocrítica y por miedo a perder a su pareja se disculpa constantemente por lo que “es normal que entren en una vorágine en la que él se victimice y ella se culpe”.

“Jose en lugar de hacer autocrítica hace que todos los motivos que les llevan a dejar el programa sean por ella. Es un mecanismo de defensa para no reconocer errores propios y es la externalización de la culpa”, analiza Cosano.

Igualmente, durante la hoguera Jose siente “la necesidad de ser muchísimo mejor que ella, toma mi ejemplo porque yo me voy a comportar bien. Y esto es no ser capaz de empatizar con el sufrimiento ni entenderlo”, explica la profesional.

Patrones dominantes

Mireia Cosano explica que ambos tienen un patrón dominante pero ella ha aprendido que él es el dominante en la pareja, ya que Jose también monopoliza los motivos por los que han ido al programa y por los que él necesitaba quedarse.

En esta misma línea apunta la también psicóloga Arantxa Coca. Esta profesional acuden en numerosas ocasiones al plató del programa para dar su visión sobre el comportamiento de las parejas durante varias ediciones.

“Son una pareja que tiene mucho en común, con carácter muy fuerte, reactivos y con marcadas tendencias competitivas con otros hombres y mujeres”, explica Coca que añade que Jose es un hombre con un marcado apego evitativo que cuando se ve muy estresado “corta por lo sano”.

Por su parte, la psicóloga considera que Nerea “necesita sentirse el centro de atención de su pareja y es muy dependiente de él. Si esta pareja entra en crisis puede hacerse mucho daño mutuamente con chantajes y venganzas”.

Sobre este patrón reactivo también coincide la psicóloga Claudia Nicolasa que analiza la situación en la que Jose le comunicó a su pareja que se iba a trabajar a otro país y ella reaccionó acostándose con un amigo suyo. “Lo hace con él ánimo de castigar. Esta agresión reactiva es porque tiene mucho miedo al abandono y por eso ataca, para demostrarle que ella también le puede hacer daño”, opina.