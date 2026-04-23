Antístenes, filósofo: "Es privilegio de reyes hacer el bien y escuchar hablar mal de uno mismo"

Antístenes, uno de los discípulos de Sócrates y figura fundacional de la escuela cínica, dejó sentencias que siguen sonando incómodas siglos después, como que “la impopularidad es un bien”. La idea aparece vinculada a su pensamiento en la tradición recogida por Diógenes Laercio, una de las fuentes clásicas más citadas para conocer los dichos de los filósofos antiguos. En la versión inglesa de Lives and Opinions of the Eminent Philosophers, la frase se traduce como “Ill repute is a good thing and much the same as pain”, es decir, que la mala fama o el descrédito tienen algo de valioso y guardan parentesco con el sufrimiento o la dureza.

La formulación encaja perfectamente con la lógica de Antístenes. Para este filósofo griego, la virtud no dependía del reconocimiento social, sino de la fortaleza interior y de la capacidad de vivir con independencia frente al placer, la comodidad y la opinión ajena. No es casual que otra de las frases que se le atribuyen sea: “Es privilegio de reyes hacer el bien y escuchar hablar mal de uno mismo”, también transmitida por la misma tradición clásica.

Un filósofo contra la comodidad

Lo que plantea Antístenes es, en el fondo, una inversión radical de valores. Allí donde la mayoría busca aprobación, prestigio y aceptación, él sitúa el mérito en otra parte: en soportar el rechazo sin abandonar aquello que considera correcto. La impopularidad, en ese marco, no sería un fracaso, sino casi una prueba de autenticidad. Y el esfuerzo tampoco aparece como un castigo, sino como una condición inseparable de la vida virtuosa.

Leída hoy, la cita tiene una fuerza especial porque choca con una cultura marcada por la visibilidad, la recompensa inmediata y la necesidad de validación constante. Antístenes viene a decir justo lo contrario: no todo lo valioso será aplaudido y no todo lo correcto será popular.

Por eso la frase conserva tanta pegada. No propone buscar el sufrimiento por sí mismo, sino asumir que vivir con criterio propio puede tener costes: incomprensión, mala fama, aislamiento o esfuerzo sostenido. Para un pensador cínico, todo eso no invalida una vida buena; en cierto modo, la confirma.

Antístenes vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo y la tradición lo recuerda como discípulo de Sócrates y antecedente directo del cinismo que después radicalizaría Diógenes.

Dentro de ese universo, la austeridad no era una pose, sino una forma de resistencia moral. Desconfiar del lujo, del halago y del prestigio público formaba parte de una misma batalla: no depender de aquello que otros conceden o retiran. En ese contexto, la impopularidad podía convertirse en un bien, precisamente porque obligaba a medir el valor de una vida no por el aplauso, sino por la coherencia.

La frase de Antístenes interesa hoy porque toca un nervio muy contemporáneo. En una época en la que ser visto, aprobado o compartido parece casi una necesidad social, su sentencia recuerda algo incómodo: que hay convicciones que no se sostienen con popularidad, sino con resistencia.

Y ahí está la potencia de la cita. No halaga al lector ni le promete comodidad. Le dice, más bien, que una parte de la verdad, del carácter y de la virtud quizá empiece justo donde terminan el consenso, el reconocimiento y la facilidad.