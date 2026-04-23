Un dólar te devolvería 100 si Estados Unidos confirmara antes del 30 de abril la existencia de alienígenas: el mercado no se lo cree

Hay temas que generan muchísimo ruido y muy poca convicción real cuando entra dinero de por medio. Eso es justo lo que está ocurriendo en Polymarket con el mercado que apuesta sobre si Estados Unidos confirmará oficialmente la existencia de alienígenas antes del 30 de abril de 2026. Con el “sí” cotizando en torno a 1 centavo por dólar, una apuesta de 1 dólar pagaría cerca de 100 dólares si llegara la confirmación. O dicho de otra forma: el mercado está diciendo que esa posibilidad es, hoy por hoy, casi residual.

La clave no está solo en el precio, sino en las reglas del mercado. Para resolverse en “sí”, no basta con nuevos titulares, vídeos ambiguos ni promesas políticas. Tendría que producirse una afirmación definitiva por parte del presidente de Estados Unidos, un miembro del Gabinete, alguien del Estado Mayor Conjunto o una agencia federal que reconociera la existencia de vida o tecnología extraterrestre antes del 30 de abril. Ese es un listón muchísimo más alto que el de una mera desclasificación o una comparecencia con insinuaciones.

La página de Polymarket con las apuestas sobre la confirmación oficial de Estados Unidos sobre la existencia de alienígenas. / INFORMACIÓN

Por eso los precios son tan reveladores. El mercado apenas da en Polymarket un 1% a una confirmación antes del 30 de abril, pero eleva esa probabilidad al 3% para finales de mayo, al 7% para junio, al 16% para septiembre y al 21% para finales de diciembre. La lectura es bastante clara: los participantes sí compran la idea de que habrá más movimiento, más documentos o más presión pública en los próximos meses, pero siguen sin ver cerca una admisión oficial e inequívoca.

Ese reparto de probabilidades encaja además con otra señal importante: el dinero parece distinguir muy bien entre desclasificar archivos y confirmar alienígenas. El debate político y mediático en EEUU se ha acelerado después de que Donald Trump prometiera la publicación “muy, muy pronto” de documentos sobre UAP (Unidentified Anomalous Phenomena, en español fenómenos anómalos no identificados) y archivos relacionados con ovnis. Pero una cosa es prometer “documentos interesantes” y otra muy distinta estampar una validación formal de origen extraterrestre.

También ha subido la presión desde el Congreso. Pero el mayor freno para una apuesta alcista sigue siendo la posición oficial del propio Gobierno estadounidense. La All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), el organismo del Pentágono encargado de investigar estos casos, mantiene en su web una respuesta tajante a una de las preguntas clave: no ha encontrado evidencia de tecnología extraterrestre. Además, en su informe anual consolidado más reciente vuelve a sostener que no ha descubierto pruebas de seres, actividad o tecnología no humana.

La diferencia entre viralidad y prueba

Ahí está el corazón del mercado. No está valorando si habrá más conversación sobre alienígenas, sino si Washington está cerca de cruzar una línea institucional muy concreta. Y los precios sugieren que no. De hecho, incluso dando más tiempo al calendario, el “sí” para finales de 2026 sigue claramente por debajo del 50%, lo que implica que la mayoría del dinero continúa apostando a que no habrá confirmación oficial ni siquiera con meses de margen.

Eso convierte este mercado en un buen termómetro de la diferencia entre viralidad y prueba. En redes sociales, el tema ovni vive a golpe de insinuación, clip y teoría. En los mercados de predicción, en cambio, el dinero exige lenguaje preciso, autoridad institucional y consecuencias verificables. Y bajo ese filtro, la narrativa pierde fuerza.

En otras palabras, los traders parecen estar comprando una historia muy concreta: sí puede haber más archivos, más comparecencias y más espectáculo político; no parece inminente una declaración definitiva del Gobierno de EEUU sobre vida o tecnología extraterrestre. Por eso un dólar al “sí” de abril paga tanto. No porque el mercado descarte para siempre la posibilidad, sino porque a estas alturas sigue viendo mucho más probable otra cosa: más ruido que revelación.