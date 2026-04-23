Eiichirō Oda, mangaka creador de 'One Piece': “No olvides sonreír en cualquier situación. Mientras estés vivo, siempre habrá cosas mejores por venir”

Hablar de Eiichirō Oda es hablar de uno de los autores más influyentes del manga contemporáneo. Creador, guionista e ilustrador de One Piece, Oda convirtió una historia de piratas publicada desde 1997 en Weekly Shōnen Jump en un fenómeno global que ha desbordado el manga para convertirse en anime, cine, videojuegos y serie de acción real.

Por eso no extraña que muchas de las frases asociadas a su obra hayan acabado circulando casi como lemas vitales. Una de las más repetidas es esta: “No olvides sonreír en cualquier situación. Mientras estés vivo, siempre habrá cosas mejores por venir”. La idea encaja de forma muy natural con el mundo narrativo que Oda ha construido durante casi tres décadas: un universo donde los personajes atraviesan tragedias brutales, pero siguen avanzando gracias a la risa, la amistad, el coraje y una fe casi obstinada en que mañana puede ser mejor.

En One Piece, la sonrisa rara vez es un gesto superficial. Muchas veces funciona como resistencia. Sonreír no significa que no haya dolor, sino que el dolor no ha conseguido destruir del todo la voluntad de seguir. Esa lectura explica bien por qué una frase así ha conectado tanto con generaciones de lectores: no promete una felicidad fácil, pero sí una forma de aguantar. Mientras se siga vivo, parece decir, nada está del todo perdido.

Una frase muy Oda, aunque no suene grandilocuente

Lo interesante de la cita es su sencillez. No recurre a una gran teoría sobre la vida ni a una solemnidad exagerada. Tiene, más bien, el tono de un consejo directo, casi íntimo. Y ahí está buena parte de su fuerza.

Oda nunca ha sido un autor celebrado solo por la espectacularidad de sus combates o por la imaginación de su worldbuilding. También lo ha sido por la forma en que introduce, dentro de una gran aventura popular, ideas muy reconocibles sobre la pérdida, los sueños, la libertad o la capacidad de seguir adelante. One Piece no se entiende solo como una búsqueda de tesoro, sino como una historia sobre personas rotas que se niegan a dejar de caminar.

Imagen promocional de la serie One Piece en Netflix. / INFORMACIÓN

Por eso esta frase funciona tan bien fuera del manga. Resume una sensibilidad. Y resume también algo que muchos lectores han encontrado en la obra de Oda: un tipo de esperanza que no es ingenua, porque convive con la herida, con el fracaso y con la muerte, pero que aun así se mantiene en pie.

Por qué sigue conectando con tanta gente

Hay frases que se vuelven virales por su efecto inmediato, y otras que permanecen porque acompañan. La atribuida a Oda pertenece más a la segunda categoría. Sigue compartiéndose porque sirve como consuelo, como recordatorio y como pequeña declaración de resistencia cotidiana.

Además, conecta con una sensibilidad muy propia del manga de largo recorrido: la idea de que vivir implica atravesar etapas oscuras sin perder de vista el horizonte. En ese sentido, la cita no solo encaja con One Piece; casi parece una síntesis de su espíritu narrativo.

También ayuda el peso del propio autor. Que Oda sea el creador de una de las obras más reconocibles del cómic japonés hace que cualquier frase asociada a su universo tenga un eco especial. One Piece no es una obra marginal ni de nicho: es uno de los grandes productos culturales de las últimas décadas.

Más que una frase motivacional

Reducir esta cita a una simple frase “motivacional” sería quedarse corto. Lo que transmite no es optimismo vacío, sino una ética muy concreta: la de no rendirse antes de tiempo. Sonreír aquí no significa negar la realidad, sino mantener una mínima luz encendida incluso cuando todo se tuerce.

Tal vez por eso sigue funcionando tan bien. Porque habla en un lenguaje simple de algo muy difícil: cómo seguir creyendo en el mañana cuando el presente pesa demasiado.

Y ahí está, probablemente, la razón de su éxito. No hace falta ser lector habitual de manga ni seguidor de One Piece para entenderla. Basta con haber pasado por un momento malo y necesitar que alguien recuerde que, mientras se siga aquí, todavía pueden llegar cosas mejores.