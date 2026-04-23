Ensayo general del eclipse: la prueba que puedes hacer estos días para saber si lo verás en agosto

El 12 de agosto de 2026, el eclipse total de Sol será uno de los eventos astronómicos más esperados, pero hay algo que muchos no saben: no será tan fácil verlo desde todas las ubicaciones. Aunque las zonas de totalizaciónabarcan muchas partes de Europa, África y América del Norte, no todos los lugares tendrán una vista clara del fenómeno. El Sol estará muy bajo en el horizonte, lo que puede ser un obstáculo en algunas ciudades y playas, especialmente si hay edificios, montes o árboles que bloqueen el espectáculo.

J.M. López

¿Cómo asegurarte de que podrás ver el eclipse?

La clave está en realizar una prueba previa para verificar si el eclipse será visible desde tu ubicación. La fecha clave para realizar esta prueba es el 30 de abril de 2026, cuando el Sol se encontrará en una posición muy similar a la que tendrá durante el eclipse de agosto. Este será el momento ideal para comprobar si la vista está despejada.

Pasos para hacer la prueba:

Hora de la prueba: 20:27 horas. A esa hora, el Sol estará en una posición parecida a la que tendrá durante el eclipse. Es importante hacerlo con precisión, ya que el eclipse se produce a una hora exacta. Mira al cielo: Fíjate bien en la posición del Sol. ¿Está visible o hay algo que lo está bloqueando? La idea es observar si hay obstáculos, como edificios, árboles o montes, que puedan tapar el momento más espectacular del eclipse. Comprueba si la vista está despejada: Si el Sol está completamente visible desde tu ubicación en este ensayo del 30 de abril, es probable que también lo esté durante el eclipse de agosto. Si hay algo que lo tapa, puede que el eclipse no sea tan impresionante como esperabas.

¿Por qué hacer esta prueba?

Este ensayo del 30 de abril es clave porque te permitirá verificar la visibilidad del eclipse en tu ubicación antes del evento real. No hay margen de reacción el día del eclipse: si no lo puedes ver desde tu ubicación, no habrá tiempo para cambiar de lugar. Este ensayo es tu oportunidad de asegurarte de que vivirás una experiencia única.

Gafas homologadas para seguir con seguridad el eclipse de sol. / Pedro Mina

Consejos para la observación del eclipse:

Usa gafas solares certificadas para proteger tus ojos.

para proteger tus ojos. Verifica tu ubicación en la prueba del 30 de abril para evitar sorpresas el día del eclipse.

en la prueba del 30 de abril para evitar sorpresas el día del eclipse. Busca un lugar despejado: Asegúrate de que no haya obstáculos que tapen el Sol, como edificios o árboles.

El eclipse total: un evento histórico

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será visible en algunas regiones de Galicia, y otros puntos privilegiados de Europa. Este fenómeno será histórico, ya que no se repetirá hasta dentro de más de un siglo. Durante el eclipse, la luna cubrirá por completo al Sol, creando un espectacular efecto de oscuridad en pleno día.

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Aprovecha el 30 de abril para realizar la prueba y comprobar si podrás disfrutar del eclipse total en todo su esplendor. Si la vista está despejada, marca el 12 de agosto en tu calendario y prepárate para vivir un fenómeno astronómico que solo ocurre una vez en la vida.