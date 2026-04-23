Ya es oficial: los menores de edad podrán sacarse el carnet de conducir a los 17 años pero tendrán que ir con un acompañante que cumpla las normas de alcohol y drogas

Los jóvenes de 17 años podrán sacarse el carnet en nuestro país, aunque todavía no hay una fecha clara. España deberá adaptar su normativa al artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, que recoge que los jóvenes de esa edad podrán sacarse el permiso de conducción de la clase B.

La página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) explica que el cambio normativo tiene como fecha límite para realizarse el 26 de noviembre de 2028 y que ya están trabajando en él.

“La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el 98.02, y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado”, explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

Condiciones para conducir a los 17 años: siempre con acompañante

A pesar de poder conseguir el carnet de conducir a los 17 años, estos conductores tendrán que cumplir algunos requisitos cuando se pongan al volante. Lo fundamental es que no pueden hacerlo solos. Hasta que no cumplan los 18 años deberán llevar un copiloto que sea capaz de darle directrices mientras conducen.

Ahora bien, esos conductores que deben acompañar a los jóvenes al volante también tendrán que cumplir determinados requisitos. El primero y fundamental es que deben respetar las normas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Un carnet de conducir. / INFORMACIÓN

Igualmente, tendrán que tener una edad mínima de 24 años o tener el permiso de conducción de la categoría correspondiente a la de su “tutelado” expedido en la Unión y obtenido más de cinco años antes de convertirse en su acompañante.

Así mismo, no debe haber sido privado del derecho a conducir en el Estado miembro de expedición del permiso de conducción en los últimos cinco años.

Igualmente, la DGT explica que los estados miembros podrán añadir condiciones adicionales para su territorio con el objetivo de que ser acompañante de un conductor joven sea un ejemplo a seguir.

Cómo sacarse el carnet con 17 años

El menor que quiera sacarse el carnet deberá seguir el cauce habitual para conseguir su permiso de conducir que en España: examinarse del teórico y del práctico y superar ambas pruebas.

“Con la nueva Directiva el modelo formativo no se modifica. Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro”, especifica la subdirectora Montserrat Pérez.

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“Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían”, resume la subdirectora general de Formación y Educación Vial.