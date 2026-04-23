La psicología dice que tus hijos no deben ver pantallas hasta los 6 años: les hace “daño” en el sueño, el neurodesarrollo y la autorregulación emocional

Se puede decir más alto pero no más claro: cero pantallas hasta los 6 años. No puede haber más profesionales sanitarios que ratifiquen esta afirmación. En esta ocasión han sido neurólogos, psiquiatras, psicólogos y pediatras quienes han plasmado esta certeza en un documento titulado 'Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales', coordinado por la Plataforma Control Z, y firmado, entre otras, por la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) o el Consejo General de la Psicología de España (COP).

"Tras la revisión de la literatura y la reformulación del debate sobre el impacto de los entornos digitales en la infancia y adolescencia, la evidencia reciente permite afirmar, con un grado razonable de consenso científico, que determinados usos, contenidos y diseños digitales contribuyen causalmente, al menos en parte, a resultados adversos en la salud mental, el sueño, el neurodesarrollo, la autorregulación emocional y la seguridad de los menores de edad", se lee en el texto, consultado por Europa Press.

En el documento los expertos recomiendan estos patrones de exposición a las pantallas según la edad:

Hasta los 6 años: 0 exposición a las pantallas

De 6 a 12 años: una hora de contenido educativo bajo supervisión

A partir de los 12 años: dos horas diarias

Falta de autoestima, ansiedad y adicción a las pantallas los principales problemas de salud mental de niños y adolescentes / INFORMACIÓN

Riesgos como conductas suicida y acceso a material sexual y pornográfico

Entre los hallazgos principales, el documento avisa de que "las trayectorias de uso adictivo de redes sociales, móviles y videojuegos predicen ideación suicida, conducta suicida y peor salud mental" y apunta a "alteraciones del sueño" con "consecuencias sobre la atención, el estado de ánimo y el rendimiento escolar".

También advierte de que "en la primera infancia, la exposición precoz, pasiva y sin interacción verbal con el adulto se asocia con peores resultados en lenguaje, cognición y regulación socioemocional" y alerta de la "exposición a contenidos de alto riesgo" como "material sexual y pornográfico", del riesgo del "ciberacoso" y de consecuencias físicas como afectación ocular u obesidad.

Comer comida casera en compañía y sin pantallas: el escenario óptimo para nuestro cerebro / Europa Press

Verificación efectiva de la edad

Además, piden una respuesta europea que "garantice la verificación efectiva de la edad, respete la privacidad, refuerce la protección desde el diseño, limite los patrones adictivos, asegure una moderación robusta de contenidos de alto riesgo, promueva la transparencia en el marketing dirigido a menores y exija una mayor responsabilidad por parte de las plataformas".

A su vez, los expertos de la comunidad científica cuestionan el concepto de "derecho a la conexión universal" para los jóvenes recogido en el borrador de la ley de protección a los menores en entornos digitales, que se encuentra en la fase final de enmiendas transaccionales, y han pedido, según la Plataforma Control Z, que se sustituya por "el derecho al desarrollo neurológico saludable".