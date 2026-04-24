La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: "No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad"

La Asociación MIR España ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, "por su responsabilidad política en el deterioro de la Formación Sanitaria Especializada, por la gestión del proceso MIR 2025/2026". En un comunicado, indican que "durante meses, los opositores al MIR han asistido a retrasos, incidencias, recursos, opacidad y falta de respuestas. Y, sin embargo, la respuesta del Ministerio ha sido minimizar lo ocurrido, hablar de 'ruido y desinformación' y seguir defendiendo unas supuestas garantías plenas que no se corresponden con la percepción ni con la experiencia de miles de afectados".

Indican que el 10 de marzo trasladaron al Ministerio "la gravedad de lo sucedido, la necesidad de una auditoría externa, la precariedad retributiva de los residentes, el deterioro de las condiciones de formación y la ausencia de apoyo institucional efectivo en ámbitos como la salud mental. Se habló de posibles medidas. A día de hoy, seguimos sin ver una respuesta proporcional a la gravedad del problema".

Hablan de un proceso MIR "marcado por la desconfianza". También, apuntan a "una Formación Sanitaria Especializada cada vez más deteriorada: más presión asistencial, más desgaste, más incertidumbre, más carga estructural sobre el residente y menos garantías de protección, supervisión y calidad docente".

Precariedad salarial

A ello, continúa el comunicado, se suma "una realidad económica inasumible". Con datos del estudio comparativo de retribuciones MIR en 2026, la pérdida media de poder adquisitivo de los facultativos residentes en su jornada ordinaria, sin guardias, se sitúa entre el 16,8% en R1 y el 17,1% en R5 respecto a 2009, alcanzando pérdidas máximas del 24,1%.

El propio informe añade que, al sumar el incremento de jornada de 2,5 horas semanales aún vigente en algunos Servicios de Salud, esa pérdida equivaldría en muchos casos a más del 25-30%. "En resumen, en 2026 muchos residentes siguen viéndose obligados a trabajar más horas por una retribución con mucho menos poder adquisitivo que hace años, sin ninguna rectificación por parte del sistema", indican.

Real decreto

"España ha homologado más de 30.000 títulos médicos en 2025, pero sigue sin resolver el problema de fondo: un sistema que cada vez exige más a los médicos mientras les ofrece menos", finalizan los MIR. Este mismo viernes, en un post en la red social X, la Asociación ha dado a conocer una encuesta, realizada el jueves en comunidades de residentes a nivel nacional (a través de WhatsApp, Telegram e Instagram) y señalan que la respuesta ha sido masiva: el 97,2% de los residentes respalda esa petición de dimisión de la ministra. "No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad", sostienen.

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Precisamente este jueves, la ministra de Sanidad anunciaba que, en las próximas semanas, se abordará la modificación del real decreto que regula la relación laboral especial de los residentes con el objetivo de actualizar sus condiciones a la realidad actual. "El objetivo es actualizar sus condiciones laborales a la realidad actual, ordenar mejor su jornada, avanzar hacia la eliminación de las guardias de 24 horas y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea en materia de descansos", señalaba durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado.