"Mis primeros 90 años"

Honestidad fue la palabra que más se repitió durante la presentación del libro de Joaquín Galant Ruiz, Mis primeros noventa años. El primero en llegar, el alcalde, que se encontró el salón Imperio del Real Casino vacío. Bueno, no; estábamos exactamente cuatro personas. La misa previa por el alma de Joaquín se alargó más de la cuenta y los asistentes fueron llegando a cuenta gotas. Javier Romero, presidente del Club de Regatas de Alicante y Sira Bertomeu; el concejal Manuel Villar, la psiquiatra María Angustias Oliveras, el empresario José Pascual Poveda, el exconcejal Juan Zaragoza, Sergio Campos o Queru Blanco.

Invitados a la presentación del libro de Galant, entre los que se encuentran Carmen Ayela, Armando Sala y María Angustias Oliveras. / Pilar Cortés

Intervino Sara Cortés, presidenta del Real Casino, que destacó el cariño que despertaba su antecesor. Luego tomó la palabra Joaquín Galant, hijo, que habló de las múltiples facetas de su padre, mientras afirmaban con la cabeza amigos del finado como Carmen Ayela, Armando Sala, Gerardo Estrada, Fernando González Solares o Conchita Canales.

Su hijo destacó la honestidad con la que siempre había vivido su padre. También su amor por Almoradí, del que se sentía tan orgulloso; de la paz que encontró en Guardamar, su implicación como vecino de Alicante cuando llegó a la capital. Sentía pasión por la gente, siempre dispuesto a conversar. Abogado, empresario de la construcción, se convirtió en un político entusiasta. En su última etapa defendió el envejecimiento activo, todo antes de quedarse en un sillón, y siguió con su pasión por jugar al mus y fue tertuliano y colaborador en medios de comunicación. Fue el impulsor de la asamblea de FIAPA (Federación Internacional de Personas Mayores) en Alicante. Decidió escribir un libro sobre la Transición y lo cambió por unas memorias con un lenguaje cercano y directo, Mis primeros noventa años, que no llegó a ver impreso. Tampoco pudo ver el video que le preparó su familia por su noventa cumpleaños, porque coincidió con el apagón del año pasado y decidieron posponer ese visionado. Eso demuestra que no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy.

Queru Blanco, Sergio Campos, Sira Bertomeu y Javier Romero. / Pilar Cortés

También intervinieron Javier Quiles, amigo de Almoradí desde la infancia, que destacó su ayuda a los Moros y Cristianos y un muy emocionado José María Rodríguez Galant, que agradeció el apoyo de su tío en su paso por la política, tanto en los buenos como en los malos momentos por los que atravesó y, sobre todo, quiso recordarle con la alegría que siempre tuvo.

Cerró la presentación Luis Barcala, comentando los muchos puntos en común que tenía con Joaquín, como el hecho de ser abogados, su cariño a Almoradí y la gran amistad que mantenía con su suegro. Y contó una anécdota: su suegro le pidió a Joaquín que considerara contratar a Luis como pasante, ¡y no le cogió! En su descarga, el alcalde reconoció que en aquel entonces no había terminado aún la carrera. Y volvió a hablar de la honestidad de Joaquín como abogado, político, servidor público y empresario, sin una sola mancha en su larga trayectoria. Con esa intensa vida, allí donde esté, Joaquín acaba de empezar sus segundos «primeros noventa años».

La familia Galant rindió homenaje a Joaquín Galant Ruiz con un emotivo video. / Pilar Cortés

El mundo que viene

La Nueva Asociación, presidida por María Parra, y dirigida por Mónica de la Nuez, organizó un evento a lo grande. Presentado por Asunción Sánchez Zaplana, intervinieron Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana; Begoña León, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante; y Carlos Castillo, adjunto al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Después tomó la palabra Ginés Llorca, vicepresidente de la Escuela Oficial de Voluntariado, iniciativa innovadora en España que se centra en la formación de personas comprometidas, la promoción de valores solidarios y el impulso de actuaciones transformadoras al servicio de la sociedad.

Ponentes, autoridades y miembros de La Nueva Asociación. / INFORMACIÓN

Muchos representantes de asociaciones como Nuevo Futuro, Proyecto Hombre, Fundación EON, Fundación Pascual Ros Aguilar, Asociación Erica, Manos Unidas, o la comunidad Bahá´í de Alicante, y colaboradores y amigos como Cristina Cutanda, Julio Calero, Sara Cortés, Manuel Desantes, Enrique de Madaria, Ana Gonsálvez, Nito Manero, Pedro Picatoste o Elena Gomis.

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda con el sugerente título de «El mundo que viene» y que contó con la presencia del padre Ángel, Inocencio Arias y Manuel Cerdán. En la comida previa al evento, chascarrillos y muchas risas. Enrique de Madaria se levantó para encargarse de emplatar los aperitivos a Chencho Arias, porque dijo que le hacía mucha ilusión servir a un embajador, que, por cierto, tiene la música del NODO como tono del móvil y contó, además, que fue actor en varias películas. Manuel Cerdán habló de su paso por INFORMACIÓN hace ya algunos lustros y se dedicó a alabar a su pueblo, Aspe, y sus ciudadanos. El padre Ángel llegó a los postres y se dedicó a escuchar y a dar buena cuenta del helado de turrón.

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Manuel Cerdán, Inocencio Arias y el padre Ángel participaron en una mesa redonda sobre «El mundo que viene». / INFORMACIÓN

En la mesa redonda Manuel Cerdán habló de la complicada situación del periodismo con las redes sociales y del injusto señalamiento por parte de algunos políticos a los profesionales de la comunicación. Chencho Arias dijo que «la ONU es caca de la vaca», ante la imposibilidad de que pueda actuar por el veto de cualquiera de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad y se mojó diciendo que, en su opinión, la guerra acabará antes de la primera mascletà de Hogueras. Por su parte, el padre Ángel nos animó a todos a escucharnos y amarnos más. Y los tres coincidieron en la necesidad de reforzar la dimensión humana de las instituciones, promover el dialogo y seguir impulsando la solidaridad como eje del futuro. ¡Vamos a hacerles caso!