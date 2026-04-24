Sanidad retira del mercado dos cosméticos de Real Earth y pide no usarlos: qué ha pasado con Blonde Henna y Oil Balance

La AEMPS ha comunicado la retirada del mercado de todos los lotes de los cosméticos Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth, después de revisar los informes de seguridad de los productos y detectar deficiencias metodológicas y ausencia de información esencial sobre su composición y sus riesgos. Según la agencia, esas carencias impiden hacer una valoración fiable y comprometen la seguridad del producto, por lo que ha ordenado el cese de comercialización, la retirada y la recuperación de las unidades afectadas.

La medida afecta a dos cosméticos concretos comercializados por Real Earth Stories S.L., la empresa responsable, que ya ha cesado su venta y ha iniciado la retirada. En paralelo, la AEMPS ha trasladado esta actuación a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para que se controle su cumplimiento en el mercado.

Imposibilidad de acreditar que son seguros

Lo relevante de este caso es que la alerta no se basa en un incidente puntual comunicado por usuarios, sino en algo previo y más estructural: la imposibilidad de acreditar adecuadamente que los productos son seguros. La normativa europea exige que, antes de poner un cosmético en el mercado, la persona responsable garantice que se ha realizado una evaluación de seguridad basada en información pertinente y que existe el correspondiente informe sobre la seguridad del producto cosmético. Además, el artículo 3 del Reglamento (CE) 1223/2009 establece que los cosméticos que se comercialicen deben ser seguros para la salud humana en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso.

En este caso, la AEMPS sostiene que la información aportada para Blonde Henna y Oil Balance no permite garantizar esa seguridad. La propia página de retirada publicada por la empresa menciona, entre las insuficiencias detectadas, problemas en las especificaciones fisicoquímicas del producto terminado, en la evaluación de impurezas y contaminantes y en la fundamentación toxicológica utilizada para calcular el margen de seguridad.

Blonde Henna y Oil Balance, los dos cosméticos retirados del mercado por Sanidad. / INFORMACIÓN

Eso significa, en la práctica, que el problema no es solo administrativo. Si la documentación técnica no acredita bien qué contiene un cosmético, qué contaminantes puede arrastrar o cómo se ha calculado su margen de seguridad, la autoridad sanitaria no puede asegurar que su uso sea inocuo. Y cuando eso ocurre, la consecuencia habitual es la retirada preventiva del mercado. La propia AEMPS explica en su información sobre la red de alerta nacional de cosméticos que, cuando se detecta un riesgo para la salud o no conformidades relevantes en el control de mercado, se adoptan medidas de protección restringiendo la comercialización de los productos afectados.

Qué hacer si los tienes en casa

Para los consumidores, la recomendación oficial es clara: si tienen alguna unidad de Blonde Henna o Oil Balance, no deben utilizarla y deben dirigirse al punto de venta donde la compraron para devolverla. Para los establecimientos, la instrucción también es directa: revisar los productos a la venta y almacenados, retirar cualquier unidad afectada y contactar con la empresa responsable.

El caso llega, además, en un contexto en el que la vigilancia sobre cosméticos ha ganado visibilidad. La propia AEMPS informó este mes de que las notificaciones de efectos no deseados relacionados con cosméticos crecieron un 30% en su último informe anual de cosmetovigilancia, una señal de que las autoridades están intensificando el seguimiento de este mercado y de que los controles no se limitan a medicamentos o productos sanitarios.

Para el consumidor medio, la lección de fondo es sencilla: que un producto cosmético esté a la venta no significa que quede fuera del radar sanitario. Los cosméticos también están sujetos a obligaciones técnicas muy precisas sobre composición, documentación y evaluación de seguridad. Y si esa base no se sostiene, la administración puede ordenar su retirada aunque no se haya producido todavía un episodio grave conocido.

En otras palabras, la alerta sobre Blonde Henna y Oil Balance no apunta solo a dos productos concretos, sino a una idea más amplia que a menudo pasa desapercibida: en cosmética, como en cualquier otro ámbito relacionado con la salud, la seguridad no depende solo de lo que promete la etiqueta, sino de lo que la empresa puede demostrar técnicamente ante la autoridad competente.