Acompañar, no prohibir: las claves de ‘Creciendo Juntos’ para educar en tiempos de cambio

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Bioparc València ha sido el escenario este sábado de la segunda edición de ‘Creciendo Juntos’, un encuentro impulsado por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y Mediterráneo— que ha reunido a diferentes especialistas en ámbitos como la educación, la salud, la tecnología o el deporte para ofrecer a las familias asistentes herramientas en la crianza de niños, niñas y adolescentes.

La jornada arrancó a las 10 horas con la bienvenida a los asistentes en un entorno singular, donde Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, puso en valor tanto la implicación de las entidades colaboradoras como el carácter divulgativo del encuentro. Además, Pepa Crespo, directora de Comunicación de Bioparc València, destacó la labor del parque en cuanto a la conservación de especies, el bienestar animal, y su apuesta por el llamado "ocio con causa", en el que se transmiten valores de respeto con el entorno.

El programa reunió a un amplio panel de expertos que abordaron cuestiones clave para las familias, desde la nutrición o la salud hasta la psicología, la educación o el uso de la tecnología en edades tempranas.

Expertos para acompañar la crianza

La primera ponencia fue la de Vanessa Amat, especialista en altas capacidades, quien centró su discurso en la necesidad de comprender mejor a estos menores y dotar tanto a familias como a centros educativos de herramientas adecuadas para acompañar su desarrollo.

Amat contó la historia de Luna, una niña que siempre se sentaba en segunda fila, muy tranquila, que incluso ni levantaba la mano aunque se sabía la respuesta, las notas eran normales y tenía amigos aunque no encajaba del todo. Podía parecer la alumna perfecta, pero en realidad era "la alumna invisible". "Nos estamos perdiendo a muchos niños y niñas que priorizan encajar en la sociedad y no exploramos sus potenciales", expresó.

Vanessa Amat, especialista en altas capacidades, durante su intervención. / Miguel Angel Montesinos

"¿Cómo arranca esa sospecha de y si mi hijo es de altas capacidades?", preguntó Amat a los padres y madres, a lo que respondió que uno de los factores de sospecha puede ser la "intensidad emocional", que puede hacer pensar que quizá hay algo más allá. "Hay niños que pasan de decir que están viviendo el mejor día de su vida a decir que es el peor", ejemplificó.

Detrás de las altas capacidades, si el entorno no lo acompaña correctamente, Vanessa Amat informó que puede haber "fracaso escolar": "existen tantos perfiles como personas y podemos tener altas capacidades no identificadas como el aburrimiento, la desconexión, falta de reto, incomprensión... Solo vemos a 1 de cada 10 niños con altas capacidades", subrayó.

"Hay quien dice que altas capacidades son quienes sacan todo sobresaliente, pero no siempre destacan académicamente. El potencial no garantiza nada si no está bien acompañado. Los niños tienen derecho a saber que tienen altas capacidades, no hay nada malo. Hay unos formularios que puedes rellenar y puede ser susceptible de una evaluación profesional", informó.

En el ámbito sanitario, el doctor José Ignacio Carrasco, del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, abordó la salud cardiovascular infantil, ofreciendo claves prácticas para detectar posibles señales de alerta y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. Para ello, Carrasco se centró en los beneficios biológicos del deporte y en la detección de problemas cardiovasculares a través de la práctica deportiva.

José Ignacio Carrasco, jefe de la Unidad de Cardiología Pediátrica y Ecocardiografía Fetal del Hospital Vithas 9 de Octubre de Valencia. / Miguel Angel Montesinos

"Podemos tener algún problema cardiológico oculto que al hacer deporte se active", afirmó el doctor. No obstante, aseguró que en España, la incidencia de muerte súbita en menores por problemas cardiovasculares en la realización de práctica deportiva es muy baja. "Se trata de que los niños y niñas hagan deporte en un entorno seguro. Si les quitamos el deporte de pequeños, de mayores podrían tener problemas cardiovasculares mayores", expresó.

Así, Carrasco explicó a las familias cuáles pueden ser las señales de alarma, que normalmente están asociadas a antecedentes familiares (patologías cardiovasculares o muerte súbita en familiares menores de 50 años) o personales si ha habido algún episodio de problema de salud en los menores. También abordó en que consisten los exámenes cardiovasculares en jóvenes deportistas, los electrocardiogramas y las pruebas de esfuerzo.

Retos sociales en la era digital

La jornada también incluyó una mirada a los retos sociales actuales de la mano de la comisaria Estefanía Navarrete, responsable del grupo GAMA, quien alertó sobre el impacto del odio y la violencia en entornos digitales. Su intervención puso el foco en la prevención y en la educación como herramientas fundamentales para proteger a menores y adolescentes.

En su ponencia "El odio en redes sociales y la protección de nuestros menores" destacó la frase "cuanto menos estereotipos y prejuicios tengan vuestros hijos, más felices van a ser". Además, expresó que "todo aquello que sea limitativo en la educación, va a ser más perjudicial en ellos en la adultez".

Estefanía Navarrete, responsable del grupo GAMA, durante su ponencia. / Miguel Angel Montesinos

Navarrete explicó que vivimos en dos mundos: el digital y el formal. "La privación de las tecnologías no es la solución, pero sí que lo es el control, estar presentes con ellos y ellas y enseñarles que tienen que contrastar la información, que todo lo que ven a través de las redes sociales no tiene por qué ser real". De este modo, la profesional recomendó que "no les podemos coartar, porque uno de sus mundos es el digital, pero tenemos que ayudarles a pensar".

También explicó las formas de odio principales que aparecen en redes sociales, relacionadas con el machismo, la aporofobia, el racismo, xenofobia y la LGTBIfobia. "El algoritmo nutre los discursos de odio que les aparecen a nuestros hijos en redes sociales, por lo que nosotros también tenemos que formarnos para romper estos estereotipos".

Con todo, Estefanía Navarrete ofreció a las familias varias estrategias de protección, que se centran en la educación digital crítica, el acompañamiento familiar y educativo con la creación de entornos no digitales y el fomento de los valores. "Prohibiendo no conseguimos nada, tenemos que aprender y acompañar".

El deporte también fue protagonista en este Creciendo Juntos con la participación del exjugador de baloncesto Víctor Claver, quien trasladó a las familias la importancia de la actividad física como herramienta educativa, más allá del rendimiento, destacando valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

El ex jugador de baloncesto Víctor Claver durante su ponencia. / Miguel Ángel Montesinos

"El deporte de élite es una burbuja, no es algo malo, yo he sido un privilegiado 18 años y he vivido cosas que no esperaba. Desde fuera parece que lo tienes todo, pero no te das cuenta de que en la carrera del deportista todos deciden por ti, eso está muy bien porque solo tienes que pensar en el juego, pero también te aísla. Me retiré en el verano de 2024, te replanteas todo y empiezas de cero", narró Claver a los asistentes. Por suerte, tal y como ha contado, tuvo una familia que le acompañó desde siempre.

El deportista trasladó los aprendizajes fundamentales que ha recibido a través del baloncesto y que traslada a la educación. Uno de ellos es "saber escuchar", otro "jugar en diferentes roles para poder adaptarse en cualquier situación", el "trabajo en equipo", "la gestión del error" y el último "centrarse en las cosas que dependen de ti".

"Para aprender estas cinco lecciones no lo he hecho solo, me he rodeado de profesionales que me han ayudado a tomar conciencia de ello y con la que pude aprender a vivir en esa burbuja que fue mi carrera, esa burbuja que se puede trasladar a la crianza, un momento en el que la burbuja puede explotar, ya sea cuando acabe el colegio, cuando se vayan a la universidad, se vayan de casa... vamos a ayudarles a entender esa burbuja en la que viven", finalizó.

Inteligencia artificial

Otro de los ejes del encuentro fue el impacto de la tecnología. La directora gerente de ValgrAI, Ana Cidad Vila, abordó el papel de la inteligencia artificial (IA) en la educación y la necesidad de fomentar un uso responsable desde edades tempranas, combinando formación y ética. "Ahora nos encontramos en un momento complicado de la educación, se están introduciendo nuevas tecnologías como la IA con la que nosotros, los padres, no hemos convivido y tenemos el reto de saber cómo acompañarles en este momento de cambio tecnológico", expresó Cidad.

"La IA aprende de datos y con base en unos modelos probabilísticos nos da una respuesta, no es una ciencia exacta. La IA no tiene sentimientos, no tiene capacidad crítica, ChatGPT ha aprendido de conversaciones y parece que responde como un humano, pero no es así, solo que se ha entrenado para dar esas respuestas". "Cuando utilizamos IA no es lo mismo que leer un libro o buscar fuentes fiables, se puede equivocar y tenemos que aprender de ello".

La directora gerente de ValgrAI, Ana Cidad, durante su intervención. / Miguel Ángel Montesinos

No obstante, si sabes utilizar bien la IA, nos pueden ayudar a estudiar, a preparar oposiciones, con los idiomas o incluso en nuestro día a día. Por ello, para Cidad, lo importante "no es aprender de la IA, sino aprender con la ayuda de la IA". Según expresó, también puede ayudar en la inclusión, por ejemplo preparar contenidos para el alumnado con altas capacidades.

Por otro lado, también señaló los posibles riesgos de la IA, como la falta de comprensión por parte de estudiantes, la dependencia tecnológica, el riesgo de desinformación y la falta de privacidad y protección de datos. La profesional subrayó la importancia de "no prohibir y acompañar para que la inteligencia artificial sea una aliada".

Educación y hábitos para el futuro

En el ámbito educativo, la docente Ana Belén Yuste, reconocida internacionalmente, puso en valor el papel del profesorado como motor de cambio, defendiendo metodologías que fomenten la curiosidad, el pensamiento crítico y el compromiso del alumnado.

La docente Ana Belén Yuste durante su ponencia. / Miguel Ángel Montesinos

Como profesora de Biología y su carrera en Ciencias Naturales, defendió el cuidado por el medio ambiente y su inclusión en las aulas. “Ahora el cuidado del entorno y la enseñanza del medio ambiente ya está integrado en las aulas, y ya no es solo cosa de la asignatura de Biología, sino que está de forma transversal en todo el sistema educativo”, expresó Yuste. Además, dio a conocer diferentes proyectos en los que trabaja con el alumnado para aportar soluciones innovadoras al cuidado del entorno o el estudio de presencia de microplásticos en el agua embotellada.

Carlos Riera Andreu, de Grupo Sorolla Educación y responsable de Sorolla Arts, reflexionó sobre la creatividad como elemento clave en el desarrollo del talento, defendiendo su papel en la construcción de la personalidad y en la preparación de los niños ante los retos del futuro. Riera puso en evidencia la importancia y la necesidad del deporte para el buen desarrollo y la educación de los hijos e hijas de los asistentes.

Con un juego, se manifestó que casi todos los niños y niñas practican deporte, aunque no vayan a ser profesionales de ello. Sin embargo, cuando se piensa en la creatividad y en las artes, ya no se ve tan claro y aparece ese "¿Para qué?": "¿Para qué, si no va a ser actriz, cantante, músico, pintora..."? La respuesta de Riera fue "para desarrollar el talento y la creatividad".

Sin embargo, ese "talento" está en el lugar equivocado. "Nuestro deber como profesionales o como padres es saber ver dónde está ese talento y potenciarlo". "Potenciar la habilidad innata de nuestros hijos les va a ayudar mucho", añadió. Y, según el experto, el talento "se susurra" a través de la "curiosidad, el intento o una forma diferente de hacer algo". "Cómo vemos esos talentos es nuestra responsabilidad".

Carlos Riera Andreu, de Grupo Sorolla Educación y responsable de Sorolla Arts, durante su intervención. / Miguel Ángel Montesinos

Por todo ello, desde el Grupo Sorolla tienen Sorolla Arts, una "casa de talento para buscar ese espacio en el que puedan desarrollar el talento". En Sorolla Arts tienen de primero a quinto de primaria la asignatura de artes de forma curricular, en la que aprenden las diferentes disciplinas artísticas. Además, tienen una academia para que aquellos alumnos que quieran seguir potenciando el talento, puedan hacerlo. "La creatividad no es pintar bien, es dejar que creen, que fallen", finalizó.

Por su parte, la pediatra Laura Álvarez Chamorro, conocida en redes sociales como ‘La pediatra Laura’, centró su intervención en la relación entre hábitos saludables y desarrollo cognitivo, subrayando la importancia de aspectos como la alimentación, el descanso y la rutina en el crecimiento infantil.

"Somos lo que comemos". La pediatra Laura explicó el concepto de "los primeros 1.000 días" una etapa que va desde la concepción hasta los primeros dos años de vida de los niños y niñas, que van a ser claves en el futuro de la salud de estas personas. También dio claves sobre los nutrientes esenciales para el para el cerebro infantil, como son el omega-3, el hierro, vitaminas del grupo B o proteínas, entre otros, y ofreció una pirámide de alimentación saludable tanto para pequeños como adultos, así como ejemplos de platos a partir de los dos años.

‘La pediatra Laura’ durante su ponencia. / Miguel Ángel Montesinos

Además, explicó la "neurotoxicidad" del azúcar y la recomendación del 0 azúcar a menores de dos años, aunque, según la doctora Álvarez, existe un problema evidente en la sociedad por la alta presencia de azúcar en los alimentos y la publicidad engañosa. También puso hincapié en la realización de ejercicio físico como "combustible del cerebro infantil", "el poder del sueño" y el peligro de las pantallas para el desarrollo infantil.

Carlos Domingo, vocal del Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana, fue el encargado de cerrar el ciclo de ponencias de Creciendo Juntos. El trabajo de los logopedas en edades tempranas es fundamental para detectar y tratar a tiempo dificultades en el habla, el lenguaje, la comunicación, la voz o la deglución. Su intervención ayuda a que los niños desarrollen mejor sus capacidades comunicativas, ganen confianza, mejoren su aprendizaje y se relacionen de forma más plena con su entorno.

Carlos Domingo, vocal del Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana, durante su ponencia. / Miguel Angel Montesinos

En ese sentido, Domingo expresó la importancia del acompañamiento familiar y la importancia de que los padres piensen en cuáles son las necesidades específicas de sus hijos. Además, puso el foco en la atención conjunta e intereses compartidos para generar una conexión y que, de ahí, surja un aprendizaje.

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Al finalizar las ponencias, las familias visitaron Bioparc para completar una jornada en la que pudieron recoger ideas y herramientas prácticas para afrontar los desafíos de la crianza en un contexto de constantes cambios.