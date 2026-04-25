FORO CRECIENDO JUNTOS / INFORMACIÓN

FORO CRECIENDO JUNTOS

El sábado, 25 de abril, Terra Natura Benidorm acogerá una cita pensada para las familias que quieren educar, acompañar y crecer con más herramientas en un momento especialmente exigente para la crianza: «Creciendo Juntos», una jornada que reunirá en el parque temático a profesionales de primer nivel para abordar algunos de los grandes retos que hoy preocupan a madres, padres, docentes y educadores. Será, además, una experiencia completa, porque asistir al evento permitirá disfrutar gratuitamente del parque durante todo el día. «Creciendo Juntos» nace con el objetivo de ofrecer información útil, cercana y práctica sobre cuestiones que están muy presentes en la vida diaria de las familias. La relación de niños y adolescentes con las pantallas, el impacto de los dispositivos en su salud visual, el acoso escolar, la educación emocional o el pensamiento crítico en plena era de la inteligencia artificial son algunos de los asuntos que centrarán una mañana concebida para escuchar, aprender y salir con ideas aplicables desde el primer momento.