FORO CRECIENDO JUNTOS / INFORMACIÓN

FORO CRECIENDO JUNTOS

El sábado, 25 de abril, Terra Natura Benidorm acogerá una cita pensada para las familias que quieren educar, acompañar y crecer con más herramientas en un momento especialmente exigente para la crianza: «Creciendo Juntos», una jornada que reunirá en el parque temático a profesionales de primer nivel para abordar algunos de los grandes retos que hoy preocupan a madres, padres, docentes y educadores. Será, además, una experiencia completa, porque asistir al evento permitirá disfrutar gratuitamente del parque durante todo el día.