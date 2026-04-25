Ni ostras ni fresas: estos son los alimentos más afrodisíacos

Uno de los principales mitos del sexo y la comida es que si comes fresas con nata vas a tener una noche ardiente, pero parece que eso no es así. Esto es lo que ha explicado el nutricionista Pablo Ojeda en el programa de La Sexta ‘Más vale tarde’. Junto a Cristina Pardo ha derribado algunos mitos sobre aquellos alimentos que hacen que aumente nuestro deseo sexual y nos ha descubierto otros que nunca jamás hubiéramos comido para pasar tener un momento apasionado.

Los mitos más comunes sobre alimentos afrodisíacos

Aunque están en nuestro imaginario colectivo, hay ciertos alimentos que no son tan afrodisíacos como pensamos. Aquí va una lista:

Fresas . Ojeda explica que este fruto te baja el nivel de estrés, hace que estés un poco más relajado y si le pones un poco de nata por encima, te animas. Con las fresas juega un punto importante su forma carnosa y jugosa, pero desde luego tendrías que comer muchas fresas para que sintieras un efecto afrodisíaco inmedianto.

. Ojeda explica que este fruto te baja el nivel de estrés, hace que estés un poco más relajado y si le pones un poco de nata por encima, te animas. Con las fresas juega un punto importante su forma carnosa y jugosa, pero desde luego tendrías que comer muchas fresas para que sintieras un efecto afrodisíaco inmedianto. Chocolate . Como ya sabíamos, el chocolate cuanto más puro mejor, ya que libera neurotransmisores que se liberan cuando estás enamorado. Por eso está más feliz. El nutricionista explica que sí hay cierta evidencia científica al respecto “pero tenemos que tener un consumo moderado pero casi diario para que aumenten esos neurotransmisores. El problema es que cuando te sale barriga, te deprimes un poco más”, comenta entre risas.

. Como ya sabíamos, el chocolate cuanto más puro mejor, ya que libera neurotransmisores que se liberan cuando estás enamorado. Por eso está más feliz. El nutricionista explica que sí hay cierta evidencia científica al respecto “pero tenemos que tener un consumo moderado pero casi diario para que aumenten esos neurotransmisores. El problema es que cuando te sale barriga, te deprimes un poco más”, comenta entre risas. Cava . Totalmente desaconsejado para una noche de amor. “Alcohol cuanto menos mejor, es un depresor y un tóxico y al día siguiente estás fatal”, señala.

. Totalmente desaconsejado para una noche de amor. “Alcohol cuanto menos mejor, es un depresor y un tóxico y al día siguiente estás fatal”, señala. Ostras. La evidencia científica señala que este molusco aumenta los niveles de dopamina, de los neurotransmisores de la felicidad, pero habría que consumir grandes cantidades. Eso sí ha indicado que hay que tener mucho cuidado con el agua que se queda dentro de las otras ya que al ser agua de mar pueden provocar una indigestión. Además recomienda probarlas con limón pero también con tabasco y soja.

Alimentos que sí son afrodisíacos