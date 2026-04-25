Yukio Mishima, escritor: “Si valoramos tan altamente la dignidad de la vida, ¿cómo no vamos a valorar también la dignidad de la muerte? Ninguna muerte puede llamarse fútil”

Pocas frases explican tan bien a Yukio Mishima como esta: “Si valoramos tan altamente la dignidad de la vida, ¿cómo no vamos a valorar también la dignidad de la muerte? Ninguna muerte puede llamarse fútil”. La cita aparece vinculada a Yukio Mishima on Hagakure: The Samurai Ethic and Modern Japan (1977), donde el escritor reflexiona sobre el viejo código samurái a partir de las enseñanzas de Yamamoto Tsunetomo. Allí, Mishima sostiene que incluso una muerte implacable, una muerte sin “flor ni fruto”, conserva una dignidad humana que no puede despreciarse.

La frase impresiona porque no suena a metáfora literaria, sino a una auténtica declaración de principios. En Mishima, la muerte nunca fue solo un tema estético o filosófico. Fue también una obsesión moral, política y personal. Su obra, su imagen pública y su propio final hacen que cualquier reflexión suya sobre la dignidad de la muerte se lea con una intensidad distinta a la de casi cualquier otro escritor del siglo XX.

Lo más perturbador de la cita es que no rebaja la vida para elevar la muerte. Hace algo más extremo: coloca ambas en el mismo plano de dignidad. Mishima parte de una pregunta que parece casi lógica, pero encierra una carga explosiva. Si la vida merece respeto por sí misma, viene a decir, la muerte no puede ser reducida sin más a un fracaso, a una inutilidad o a un residuo sin sentido. Ahí aparece uno de los núcleos más reconocibles de su pensamiento: la negativa a aceptar una cultura que glorifica la conservación de la vida mientras vacía de sentido el sacrificio, el honor o la posibilidad de una muerte significativa.

El Mishima más conocido y más incómodo

Esa idea encaja de lleno con el Mishima más conocido y más incómodo. El escritor japonés, autor de novelas como Confesiones de una máscara o El pabellón de oro, fue también una figura profundamente política y teatral en el sentido más severo del término. En los últimos años de su vida intensificó una visión del Japón de posguerra como una sociedad materialmente próspera pero espiritualmente vacía, alejada del ideal heroico y de la tradición imperial que él consideraba fundamentales.

Por eso la frase no debe leerse como una ocurrencia aislada. Pertenece a un sistema de pensamiento en el que la acción, el cuerpo, la disciplina y la muerte forman parte de una misma arquitectura. En ese marco, la idea de que “ninguna muerte puede llamarse fútil” no significa que cualquier muerte sea deseable, sino que la muerte no puede ser juzgada solo por su utilidad inmediata. Mishima la eleva a una categoría de dignidad humana, incluso cuando carece de recompensa visible o de éxito práctico.

Mishima protagonizó el harakiri más famoso de la historia. / INFORMACIÓN

Ahí está también la razón de que la cita siga resultando tan incendiaria hoy. Choca de frente con una sensibilidad contemporánea que suele pensar la muerte en términos de pérdida, tragedia o absurdo. Mishima introduce otra lógica, mucho más dura: la de una muerte que puede poseer sentido por sí misma, incluso cuando el mundo exterior la considera inútil. Esa forma de pensar desarma al lector actual porque no ofrece consuelo, sino exigencia. No invita a protegerse del final, sino a preguntarse qué significa vivir con dignidad si se excluye de raíz la posibilidad de una muerte igualmente digna.

El harakiri con que acabó su vida

En su caso, además, la frase resuena inevitablemente a la luz de su biografía. Mishima murió en 1970 tras protagonizar un intento fallido de exhortar a las Fuerzas de Autodefensa japonesas a restaurar un ideal imperial, culminando después el episodio con un seppuku ritual en el cuartel general militar de Tokio. Ese desenlace ha hecho que muchas de sus palabras sobre la muerte se lean no solo como literatura o ensayo, sino como anticipación o justificación de una coherencia llevada hasta el extremo.

Y sin embargo, reducir la frase a su suicidio sería empobrecerla. Lo que contiene es algo más amplio y más inquietante: una crítica frontal a la idea de que solo vale la vida preservada, cómoda y útil. Mishima introduce la sospecha de que una civilización que teme tanto la muerte acaba degradando también la vida, porque le arranca todo lo que la vuelve trágica, arriesgada y trascendente. Esa es la dimensión realmente profunda de la cita, y también la más incómoda.

Por eso sigue funcionando con tanta fuerza. No porque invite a compartir su visión, sino porque obliga a pensar. Frente a un presente que suele medirlo todo en términos de utilidad, rendimiento y supervivencia, Mishima coloca una pregunta brutal sobre la mesa: si hablamos tanto de la dignidad de vivir, ¿por qué nos cuesta tanto admitir que también puede existir una dignidad en morir?