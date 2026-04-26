Alcmeón de Crotona, filósofo de la Antigua Grecia: “Sobre las cosas invisibles y sobre las mortales, los dioses tienen certeza; a nosotros, como hombres, solo nos es posible conjeturar”

Pocas frases antiguas suenan hoy tan sobrias y tan actuales como la que se atribuye a Alcmeón de Crotona: “Sobre las cosas invisibles y sobre las mortales, los dioses tienen certeza; a nosotros, como hombres, solo nos es posible conjeturar”. El fragmento conservado lo presenta como una reflexión sobre el límite del conocimiento humano, y en él ya aparece una idea que siglos después seguiría siendo central en la filosofía y en la ciencia: que los hombres no acceden fácilmente a la certeza, sino que avanzan entre observaciones, inferencias y dudas.

La formulación tiene una fuerza especial porque no nace de un escepticismo vacío ni de una pose literaria. Alcmeón, activo a comienzos del siglo V a. C., está considerado una figura decisiva en los orígenes del pensamiento médico y natural griego. En los fragmentos conservados se le presenta como autor de un libro sobre la naturaleza, y la tradición antigua lo vincula a observaciones sobre el cuerpo, la salud, el cerebro y la percepción. Es decir, no habla alguien alejado del mundo, sino un pensador acostumbrado a mirar la realidad con atención.

Precisamente por eso la frase impresiona tanto. Alcmeón no dice que el conocimiento sea imposible, sino algo más matizado y más fértil: que en muchas cuestiones los dioses tendrían la certeza, mientras que a los hombres solo les corresponde la conjetura. Esa palabra es la clave. No es ignorancia total, pero tampoco seguridad plena. Es una forma de saber parcial, tentativo, humilde. Una forma de acercarse a la verdad sin apropiársela del todo.

Qué significa realmente la frase

Leída hoy, la sentencia de Alcmeón parece casi una defensa anticipada del pensamiento crítico. Viene a decir que, frente a lo invisible, lo complejo o lo mortal, el ser humano no puede instalarse cómodamente en la certeza absoluta. Tiene que observar, deducir, comparar y arriesgar interpretaciones.

Ese enfoque resulta especialmente llamativo en un autor tan antiguo. En una época que a menudo se imagina dominada por explicaciones cerradas o sagradas, Alcmeón deja espacio para la duda y para la investigación. No renuncia a comprender, pero tampoco confunde comprender con poseer la verdad entera.

Un pensador entre la filosofía y la medicina

Los fragmentos conservados muestran además que esa prudencia intelectual no era una idea aislada. A Alcmeón se le atribuyen otras sentencias que refuerzan esa imagen de observador del mundo y del cuerpo humano. Una de las más conocidas afirma que “los hombres perecen porque no pueden unir el principio con el fin”, y otra define la salud como una especie de equilibrio entre fuerzas opuestas, mientras la enfermedad surgiría del dominio de una sola sobre las demás.

Ahí se ve bien su importancia histórica. No es solo un filósofo abstracto, sino un autor que ayudó a pensar la salud y la enfermedad como equilibrios y desequilibrios internos, una idea que tendría una larguísima descendencia en la tradición médica griega. Y, al mismo tiempo, es alguien que introduce una actitud de cautela ante el conocimiento: mirar mucho, afirmar menos, deducir con cuidado.

Por qué sigue sonando tan moderna

La frase de Alcmeón conserva fuerza porque se opone a una tentación muy antigua y muy actual: la de hablar con seguridad total sobre todo. Frente a esa pulsión, él introduce una medida, un freno, casi una disciplina intelectual. Los dioses tendrían la certeza; los hombres, en cambio, deben conformarse con algo mucho más modesto y quizá mucho más valioso: la búsqueda.

Por eso el fragmento parece tan contemporáneo. En tiempos de opiniones rotundas, diagnósticos instantáneos y certezas exhibidas a todas horas, Alcmeón recuerda una vieja lección: que la inteligencia no consiste solo en afirmar, sino también en reconocer dónde empieza la sombra.

Y tal vez ahí radique la grandeza de la frase. No humilla al ser humano, pero sí lo coloca en su escala justa. Le reconoce la capacidad de pensar, investigar y conjeturar, pero le niega la ilusión de una omnisciencia cómoda. Entre la ignorancia y la certeza divina, Alcmeón sitúa el territorio propiamente humano: el de la conjetura, la observación y el esfuerzo por comprender.