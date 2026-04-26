“No tener pelos en la lengua”: el origen de una expresión muy gráfica que se usa para quien habla sin rodeos

Decimos que alguien “no tiene pelos en la lengua” cuando habla con total claridad, sin miedo a resultar incómodo y sin demasiados filtros. La propia RAE recoge la locución a través de la entrada de pelillos y la equipara directamente a “no tener pelos en la lengua”, una expresión coloquial plenamente asentada en el idioma.

Lo interesante es que se trata de una frase hecha muy visual. Basta imaginar la escena para entender por qué ha perdurado: si una persona tuviera de verdad un pelo en la lengua, hablaría con molestia, torpeza o interrupciones. A partir de esa imagen física, la expresión habría evolucionado hacia un sentido figurado muy claro: quien no tiene “pelos” que le estorben, habla de forma fluida, directa y sin trabas. Esa es hoy la explicación más repetida en repertorios divulgativos sobre el origen de los modismos.

Un origen plausible, aunque no cerrado del todo

Conviene introducir un matiz importante: no parece existir una etimología oficial única y definitivamente zanjada por la RAE sobre el nacimiento de esta frase, al menos no en forma de explicación histórica cerrada y detallada en sus recursos consultados. Lo que sí está claro es el significado actual de la locución; el origen, en cambio, se mueve más en el terreno de la explicación tradicional y lógica que en el de una prueba documental rotunda.

Eso no resta fuerza a la hipótesis principal. De hecho, funciona precisamente porque la imagen es muy poderosa y muy fácil de entender: cualquier cuerpo extraño en la boca dificulta el habla, y un pelo pegado a la lengua obligaría a detenerse, mover la boca de forma incómoda o no hablar con soltura. De ahí se habría pasado a identificar la ausencia de ese “estorbo” con la capacidad de expresarse con franqueza, rapidez y descaro.

Si la lengua tuviera pelos... / INFORMACIÓN

En el uso actual, la expresión no se limita a hablar bien o con fluidez. Se aplica sobre todo a quien dice las cosas sin tapujos, incluso cuando lo que dice puede molestar. No tener pelos en la lengua no es solo hablar claro, sino hacerlo sin demasiada diplomacia. Por eso suele utilizarse para definir a personas francas, impulsivas o poco dadas a suavizar su opinión. Esa lectura encaja con los diccionarios de uso y con la tradición coloquial del español.

Por qué ha sobrevivido tan bien

La expresión ha llegado intacta hasta hoy porque condensa en muy pocas palabras una escena física y una actitud personal. No necesita explicación para entenderse. Todo el mundo capta que alguien “sin pelos en la lengua” es alguien que no se corta, que no se frena y que no deja que nada le impida decir lo que piensa.

Y quizá ahí esté la clave de su éxito: en que transforma una pequeña molestia corporal imaginaria en un retrato muy preciso del carácter. No sabemos con total certeza en qué momento exacto empezó a decirse, pero sí por qué sigue funcionando: porque todavía hoy describe de manera perfecta a quien habla claro, demasiado claro, o sencillamente como le viene a la boca.