Cambio de sexo
Casi 16.000 personas han modificado su sexo en el Registro Civil desde la aprobación de la Ley Trans en 2023
El Gobierno da respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo
EP
Un total de 15.818 personas han modificado su sexo en el Registro Civil desde la aprobación en febrero de 2023 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley Trans).
Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo.
Igualmente, la formación liderada por Santiago Abascal pide conocer cuántas de esas inscripciones han sido realizadas por personas con antecedentes penales y/o policiales relacionadas con delitos sexuales. Si bien, el Gobierno no ha facilitado la cifra en la respuesta.
De la misma manera, Vox pregunta si se comprueban los antecedentes penales y/o policiales y, en caso negativo, por los motivos por los que no se hace. En este sentido, respecto al procedimiento, el Ejecutivo apunta que, tal como se indica en el artículo 44 y siguientes de la Ley Trans, "consiste en la realización de dos comparecencias ante el encargado donde se recoge la manifestación del interesado de disconformidad con el sexo mencionado".
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
- Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
- Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
- Hércules CF - CD Teruel