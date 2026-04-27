Aldous Huxley, escritor: “Las palabras pueden ser como los rayos X si se usan adecuadamente: lo atraviesan todo”

Aldous Huxley no entendía la literatura como un adorno ni como un simple ejercicio de estilo. En una de sus frases más citadas, dejó una imagen mucho más violenta y precisa: “Las palabras pueden ser como los rayos X si se usan adecuadamente: lo atraviesan todo”. No hay en esa comparación nada blando. Las palabras, para Huxley, no acarician: penetran. No se quedan en la superficie de las cosas: la cruzan.

La frase impresiona porque convierte el lenguaje en un instrumento de visión. Los rayos X permiten ver lo que el ojo no alcanza, lo que permanece escondido bajo la piel, detrás de la forma visible. Huxley aplica esa misma lógica a la escritura. Una frase bien construida, una imagen exacta, una idea formulada con la precisión necesaria, tendrían la capacidad de revelar lo que normalmente permanece cubierto: el autoengaño, la hipocresía, el miedo, la manipulación o el vacío.

Una explicación con exigencia

Esa idea encaja de lleno con el autor de “Un mundo feliz”. Huxley fue uno de los grandes escritores capaces de mirar su tiempo con una mezcla extraña de lucidez, ironía y alarma. Su literatura nunca se conformó con describir el mundo tal como aparece, sino que intentó mostrar qué mecanismos lo sostienen por debajo. En su gran distopía no hay solo una sociedad futurista llamativa, sino una anatomía del control, del placer administrado y de la obediencia envuelta en comodidad. Ahí las palabras funcionan justamente como eso que él describe: como rayos X.

Lo interesante de la cita es que también contiene una exigencia. Huxley no dice que todas las palabras atraviesen, ni que cualquier escritura posea esa fuerza. Introduce una condición decisiva: “si se usan adecuadamente”. Es decir, el lenguaje solo alcanza esa potencia cuando está bien empleado. No basta con escribir mucho, ni con escribir bonito, ni siquiera con escribir de forma brillante. Hace falta exactitud. Hace falta intención. Hace falta encontrar esa combinación rara entre inteligencia, ritmo y verdad que convierte una frase en algo capaz de quedarse dentro del lector.

Por eso la comparación sigue teniendo tanta fuerza. En un tiempo saturado de mensajes, opiniones, titulares y ruido verbal, Huxley recuerda que no toda palabra deja huella. La mayoría pasa. La mayoría se disuelve en cuanto termina de leerse. Pero algunas no. Algunas se meten debajo de la piel, alteran la percepción y obligan a mirar de otra manera. Son esas las que merecen ser comparadas con una tecnología que revela el interior.

Verdades escondidas

También hay algo profundamente huxleyano en la elección de una imagen científica. No compara las palabras con flechas, con espadas o con relámpagos, como habría hecho otro tipo de escritor. Las compara con rayos X: una herramienta de exploración, una máquina para ver más allá de la apariencia. Eso dice mucho sobre su sensibilidad intelectual. Huxley no aspiraba solo a conmover; aspiraba a desenmascarar.

Y tal vez ahí siga estando la vigencia de la frase. No en su belleza, que la tiene, sino en su precisión. Define muy bien lo que hace la gran literatura cuando realmente acierta: no entretiene sin más, no informa solamente, no acompaña de forma inocua. Desnuda. Deja ver estructuras, fisuras y verdades que antes estaban escondidas.

Leída hoy, la frase parece también una defensa de la escritura como resistencia frente a la superficialidad. Frente a un lenguaje que muchas veces sirve para decorar, distraer o embellecer lo trivial, Huxley reivindica otra posibilidad: la de las palabras que atraviesan. Las que obligan a detenerse. Las que no dejan al lector exactamente donde estaba.

En el fondo, esa es una definición bastante severa de la literatura. Y quizá por eso sigue resultando tan poderosa. Porque no habla de libros que gusten, ni de frases que suenen bien, ni de autores que seduzcan. Habla de algo más raro y más valioso: de palabras que consiguen llegar al interior de las cosas y, de paso, al interior de quien las lee.