Habermas, filósofo: “Una democracia de la posverdad ya no sería una democracia”

Pocas frases resumen tan bien el pensamiento político de Jürgen Habermas como esta: “Una democracia de la posverdad ya no sería una democracia”. La cita aparece en su libro Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays, y resulta especialmente poderosa porque formula en muy pocas palabras una intuición central de toda su obra: la democracia no puede sostenerse solo con votos, instituciones o procedimientos formales; necesita también un espacio público donde los ciudadanos puedan discutir sobre hechos, razones y argumentos compartidos.

La fuerza de la frase está en que no trata la posverdad como un simple problema de estilo, propaganda o exageración política. Habermas la coloca en un plano mucho más grave. Lo que viene a decir es que, cuando una sociedad pierde la posibilidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso dentro de la conversación pública, lo que se resquebraja no es solo el debate: se resquebraja la propia base de la legitimidad democrática.

Ese planteamiento encaja de lleno con la trayectoria del filósofo alemán, una de las figuras más influyentes de la teoría democrática contemporánea. Habermas fue conocido por desarrollar ideas como la esfera pública, la acción comunicativa y la democracia deliberativa, todas ellas atravesadas por una misma convicción: que la vida democrática depende de la capacidad de los ciudadanos para razonar juntos en público.

Qué significa realmente la frase

Leída con calma, la sentencia no dice solo que la mentira dañe la política. Dice algo más radical: que una democracia construida sobre la indiferencia hacia la verdad acabaría siendo otra cosa. No una democracia deteriorada, no una democracia de baja calidad, sino algo distinto en su raíz.

Para Habermas, el debate público no puede reducirse a una lucha desnuda de intereses, emociones o relatos incompatibles. Si desaparece la idea de que las afirmaciones pueden discutirse racionalmente y contrastarse con hechos, el espacio común se convierte en un terreno donde solo compiten estrategias de influencia. Y ahí la democracia empieza a perder su dimensión más profunda: la de ser un sistema en el que la voluntad colectiva se forma, al menos en parte, mediante razones.

La amenaza de la posverdad

Por eso la frase suena hoy tan actual. El término posverdad se usa a menudo para describir contextos en los que las emociones, la identidad o la adhesión tribal pesan más que la verificación de los hechos. En ese escenario, lo relevante deja de ser si algo es cierto y pasa a ser si refuerza la posición del grupo, moviliza apoyos o castiga al adversario.

Fotografía de archivo fechada en 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas. / MARTIN GERTEN / EFE

Visto desde Habermas, ese cambio no es una anécdota cultural, sino una amenaza estructural. Si la esfera pública deja de estar organizada alrededor de la discusión de razones y pruebas, la ciudadanía pierde la posibilidad de orientarse políticamente de forma autónoma. Y cuando eso ocurre, el terreno queda mucho más abierto al populismo, a la manipulación y al deterioro de la confianza democrática.

Una sentencia que resume toda una obra

La cita también funciona tan bien porque no aparece aislada del resto de su pensamiento. Habermas dedicó buena parte de su trabajo a defender la idea de que la modernidad democrática aún podía sostenerse sobre la base de la razón pública, frente a corrientes que reducían verdad y racionalidad a meros instrumentos de poder. Habermas defendió la posibilidad de una discusión racional y democrática frente al escepticismo posmoderno.

En ese sentido, la frase sobre la posverdad no es una salida retórica, sino una advertencia coherente con toda su trayectoria intelectual. Habermas no fue un pensador ingenuo respecto al poder, los conflictos o las distorsiones de la comunicación. Pero sí creyó que renunciar a la idea de verdad compartida equivale a renunciar a una condición básica de la vida democrática.

Por qué sigue teniendo tanta pegada

La sentencia impresiona porque toca una inquietud muy contemporánea: la sensación de que el debate público ya no gira en torno a lo que es verdad, sino a lo que conviene creer. Y, al mismo tiempo, obliga a formular una pregunta incómoda: si ya no compartimos ni siquiera un suelo común de hechos discutibles, ¿qué queda realmente de la democracia más allá del procedimiento?

Ahí está la razón de que la frase siga circulando con tanta fuerza. No ofrece un lema fácil, sino un diagnóstico severo. Nos recuerda que la democracia no vive solo de elecciones, parlamentos o mayorías, sino también de una cultura política donde la verdad importa lo suficiente como para poder discutirla.

Y eso, en tiempos de ruido, propaganda y adhesiones automáticas, suena menos a teoría académica que a una advertencia urgente.