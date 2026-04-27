“Estar metido en el ajo”: el origen de una expresión muy española que no tiene que ver con cocinar

Decimos que alguien “está metido en el ajo” cuando participa en un asunto, cuando está al corriente de lo que se trama o cuando forma parte de una historia más o menos discreta. Es una expresión muy viva en el español coloquial y una de esas frases hechas que suenan tan gráficas que parece que siempre hubieran estado ahí. En cierto modo, así es: su uso tiene bastante historia detrás.

Lo más interesante es que su origen no apunta tanto al ajo como alimento, sino a un sentido figurado antiguo de la palabra “ajo”. La clave está en que, en el español de otros siglos, “ajo” podía significar también “negocio” o “asunto”. Esa acepción aparece recogida ya en antiguos repertorios lexicográficos y explica bastante bien por qué expresiones como “andar en el ajo”, “entrar en el ajo” o “menear el ajo” se usaban para hablar de alguien implicado en un asunto concreto.

De hecho, el Diccionario de la Real Academia del siglo XVIII ya definía “ajo”, en sentido metafórico, como “negocio o asunto que se está tratando entre varios”, lo que permite entender la expresión casi literalmente: estar metido en el ajo era estar metido en el asunto.

Una expresión antigua para hablar de asuntos poco claros

Con el paso del tiempo, la locución fue quedándose en el idioma con un matiz muy reconocible. No siempre se aplica a cualquier tema sin más, sino a menudo a algo que tiene cierta trastienda: una maniobra, un plan, una intriga o una conversación reservada.

La propia RAE recoge hoy “estar en el ajo” con el sentido de estar enterado de algo tratado reservadamente o estar al corriente de un asunto. Es decir, el significado actual conserva bastante bien esa mezcla entre participación y conocimiento interno de lo que pasa.

Por eso sigue funcionando tan bien. No significa solo estar presente, sino estar dentro. Saber lo que se cuece. Formar parte del núcleo del asunto.

Lo que no está tan claro

Lo que sí resulta más difícil de cerrar del todo es por qué la palabra “ajo” llegó a adquirir ese sentido figurado de “negocio” o “asunto”. Ahí las explicaciones son bastante menos firmes. Lo que está mejor documentado no es el salto inicial, sino el hecho de que ese valor metafórico existió y fue lo bastante sólido como para dejar varias expresiones en el idioma.

Es decir, la parte más segura del origen no es la razón profunda por la que “ajo” pasó a significar “asunto”, sino el hecho de que efectivamente lo significó y de que la expresión se construyó desde ahí.

Una frase hecha que ha sobrevivido intacta

También llama la atención que la locución haya llegado hasta hoy con tanta naturalidad. Muchas expresiones antiguas se desgastan, cambian de forma o quedan como arcaísmos. “Estar metido en el ajo”, en cambio, sigue sonando actual. Quizá porque mantiene toda su fuerza visual y porque describe muy bien una situación muy reconocible: la de quien no solo sabe lo que pasa, sino que además forma parte de ello.

En el fondo, ahí está la razón de su éxito. No hace falta conocer su historia para entenderla. Pero cuando se conoce, gana interés: detrás de una frase que parece culinaria, lo que aparece es una vieja forma de nombrar los asuntos, los tratos y las historias en las que uno acaba, voluntaria o involuntariamente, metido hasta dentro.