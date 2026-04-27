El peligro de los parques de saltos para niños que están tan de moda en España: 800.000 lesiones en 10 años

Los parques infantiles multiactividad con colchonetas, trampolines, toboganes y zonas de salto y escalada se han convertido en un plan cada vez más habitual para muchas familias en España, una moda heredada, como tantas otras, de Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen de ocio inocente hay una realidad menos amable.

En un vídeo difundido en Instagram, la doctora Paula Samper alerta de que este tipo de espacios pueden provocar lesiones importantes en niños en edad de crecimiento. Y los datos que cita no salen de la nada: una revisión estadounidense recogida por Mayo Clinic, basada en una base nacional y publicada en Pediatric Emergency Care, estima que más de 800.000 menores sufrieron lesiones relacionadas con trampolines en Estados Unidos entre 2009 y 2018. Más de la mitad ocurrieron en casas con camas elásticas, y una parte importante afectó a niños pequeños.

Lo que más llama la atención no es solo el volumen, sino el tipo de lesión. Ese mismo resumen explica que el 34% de las lesiones fueron fracturas de huesos largos en extremidades superiores e inferiores. Además, un estudio prospectivo publicado en Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research halló que el 16,5% de las lesiones analizadas en niños fueron graves, entendiendo por graves las que requirieron tratamiento quirúrgico bajo anestesia general.

Un mal salto, más que un susto

En la práctica, eso significa que un mal salto puede acabar en mucho más que un susto. Esguinces, distensiones, contusiones y abrasiones son frecuentes, pero las fracturas siguen teniendo un peso muy relevante. Y hay un matiz importante cuando se habla de menores en crecimiento: algunos trabajos describen lesiones muy concretas de la tibia proximal relacionadas con el uso de trampolines, asociadas a alteraciones del hueso en niños pequeños y a posibles trastornos posteriores del crecimiento.

El gran factor de riesgo no es necesariamente la cama elástica en sí, sino cómo se usa. La literatura científica y las recomendaciones pediátricas coinciden en señalar que la mayoría de las lesiones ocurren cuando hay varios usuarios saltando al mismo tiempo. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) resume que los accidentes son más frecuentes con varios niños simultáneamente en la lona, y Cleveland Clinic recuerda que el niño más pequeño puede tener hasta 14 veces más probabilidades de lesionarse que el mayor cuando comparten trampolín.

Gráficos de uno de los estudios sobre las lesiones que provocan las camas elásticas a los menores. / INFORMACIÓN

La explicación es bastante simple: el niño pequeño no solo choca con otros, sino que además recibe parte de la energía que genera el salto del mayor. Un estudio biomecánico publicado en Emergency Medicine Journal examinó precisamente las fuerzas que se transmiten a las piernas de un niño cuando salta en la misma cama elástica que otra persona de mayor masa y concluyó que ese desfase puede transferir energía del más grande al más pequeño, aumentando el riesgo de lesión.

El riesgo aumenta en menores de 6 años

Eso ayuda a entender por qué el peligro es aún mayor en menores de 6 años. En ese grupo, el equilibrio, la coordinación y la fuerza todavía no están completamente desarrollados, y además el esqueleto en crecimiento responde de forma distinta al impacto. Una revisión coreana sobre lesiones pediátricas en trampolines subraya precisamente el rápido aumento de casos en menores de 6 años y recomienda prohibir o desaconsejar su uso en ese grupo, además de restringir el salto simultáneo y reforzar la supervisión adulta. La propia AAP mantiene que el uso recreativo doméstico de las camas elásticas debe desaconsejarse y que los menores de menor edad son especialmente vulnerables.

Esta moda no nació en España, sino que bebe del modelo de parques de trampolines y ocio activo bajo techo popularizado en Estados Unidos desde comienzos de los 2000 y después extendido a Europa y al mercado español.

Otro dato que desmonta cierta falsa sensación de control es el desconocimiento de las familias. El estudio sobre conocimiento parental citado por la doctora Samper se diseñó precisamente para medir cuántos padres conocían cinco recomendaciones básicas de seguridad para el uso recreativo del trampolín.

Las cinco recomendaciones médicas

¿Y cuáles son esas recomendaciones que más se repiten en las guías médicas? La primera, y probablemente la más importante, es un solo niño a la vez. La segunda, supervisión adulta activa, no solo “estar cerca”. La tercera, evitar acrobacias, volteretas y mortales, porque aumentan el riesgo de lesiones cervicales y neurológicas. La cuarta, revisar redes, acolchados y estructura. Y la quinta, evitar el uso en menores pequeños, especialmente por debajo de los 6 años y, en muchos expertos, incluso en menores de 10 si no existe un entorno muy controlado. Mayo Clinic y la AAP insisten en varios de estos puntos, y añaden que el salto simultáneo y las diferencias grandes de peso son una combinación especialmente peligrosa.

La conclusión no es necesariamente que ningún niño deba volver a pisar una cama elástica, pero sí que conviene abandonar la idea de que se trata de un juego banal. El riesgo baja mucho cuando se aplican reglas claras, cuando no se mezclan edades ni tamaños en la misma zona de salto y cuando hay vigilancia real. Lo que muestran los estudios no es que todos estos espacios sean intrínsecamente inasumibles, sino que el peligro se dispara precisamente cuando se usan como si no lo tuvieran.

En otras palabras: divertirse, sí; improvisar, no. Porque en niños en edad de crecimiento, un “solo están saltando” puede ser bastante más serio de lo que parece.