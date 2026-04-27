La psicología dice que cuando nos hacemos mayores cambian las necesidades sexuales: “Hay más necesidad de conexión que de un orgasmo fisiológico”

La generación de los años 80 seguro que recuerda a la sexóloga Lorena Berdún y su programa ‘En tu casa o en la mía’, en los 40 principales, donde se narraban experiencias sexuales y se pedía su consejo. Era quizá la primera vez que se oía hablar de sexo sin tapujos.

Ahora la sexóloga ha ofrecido una entrevista a EFE tras participar en el Silver Film Festival de Bilbao, donde se han exhibido películas sobre la sexualidad en la madurez. "Pensar en la sexualidad de tus padres o abuelos incomoda", afirma la psicóloga y sexóloga, quien además explica que puede ser esta una de las razones por las cuales se "caricaturiza" la poca presencia de la sexualidad en la madurez en el mundo del cine.

La también presentadora de 'Dos rombos', un programa emitido en Televisión Española entre los años 2004 y 2005 centrado en la divulgación sexual, ha destacado la gran cantidad de información a la que se puede acceder actualmente para referirse a una de las principales diferencias que existen entre cómo vive la sexualidad la juventud de hoy en comparación con su generación.

Sin embargo y pese a esa facilidad para acceder al conocimiento, ha remarcado que "eso no quiere decir que haya muy buena educación sexual". Respecto al impacto de las redes sociales, asegura que "han cambiado el panorama" de todos, especialmente de los jóvenes, y defiende que estos no tendrían que tener acceso a las mismas hasta los 16 años.

Además habla de la asociación cultural entre sexualidad y juventud, la cual dice "hay que cambiar", ya que "la gente mayor también tiene sexo y sexualidad".

El tabú del sexo durante la madurez

Berdún reivindica que las personas mayores tienen sexualidad, un tema que ha sido "tabú" durante mucho tiempo y que "hay que poner encima de la mesa". En este sentido, explica que la sexualidad "no se acaba, pero cambia". "Cambian las necesidades que uno tiene: igual hay más necesidad de conexión que la de buscar un orgasmo fisiológico", afirma.

En lo que respecta al mundo del cine, opina que la sexualidad en la madurez nunca ha tenido mucho protagonismo, "porque quizás es un tema que incomoda, y entonces se aborda desde perspectivas un poco más caricaturescas".

Precisamente hablando del cine, también analiza el papel que puede jugar el machismo: "Siempre ha estado mejor visto un hombre mayor 'conquistando' a mujeres jóvenes que al revés", aunque, reflexiona, "es un tema que comienza a cambiar".

Indica que muchas veces existe el pensamiento en la sociedad de que los hombres son todavía "potentes" a cierta edad mientras que las mujeres están "de capa caída". "El cine es la vida" es la frase que utiliza la psicóloga para expresar en qué medida podría el séptimo arte ayudar a normalizar y visibilizar la sexualidad en la madurez.

"Sería interesante que lo abordara desde la profundidad que requiere y le diese la visibilidad que necesita", argumenta Berdún.