La reflexión de Marco Aurelio: “Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja”

Hay frases antiguas que suenan modernas no porque anticipen el presente, sino porque señalan una verdad que nunca deja de volver. “Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja” es una de ellas. Marco Aurelio la dejó escrita en sus Meditaciones.

La imagen es simple, casi doméstica, pero su alcance es enorme. La abeja parece un ser individual, con movimiento propio y vida separada, pero en realidad depende por completo del equilibrio de la colmena. Marco Aurelio toma esa escena natural y la convierte en una regla moral y política: aquello que perjudica al conjunto termina perjudicando también a cada una de sus partes.

No es una frase aislada dentro de su obra. En las Meditaciones aparece una y otra vez la idea de que el ser humano está hecho para vivir en sociedad, para cooperar y para no romper el vínculo con los demás. El propio libro insiste en que los seres racionales están unidos como miembros de un mismo cuerpo, una comparación que encaja perfectamente con esta otra de la abeja y la colmena.

Ahí está la fuerza de la cita. No plantea un altruismo sentimental ni una consigna vacía sobre la convivencia. Lo que propone es algo más severo: el interés individual mal entendido puede ser autodestructivo. Si uno actúa contra la comunidad, contra la justicia común o contra el equilibrio del grupo, puede creer que se beneficia a corto plazo, pero en realidad está debilitando el entorno del que depende su propia vida.

Aplicable a casi todo

Leída hoy, la frase se deja aplicar a casi todo. A la política, cuando se presentan como victorias privadas decisiones que erosionan lo público. A la economía, cuando se persigue el beneficio inmediato aunque degrade las condiciones de vida colectivas. Incluso a la vida cotidiana, donde tantas veces se olvida que la convivencia no funciona si cada uno pretende salvarse solo. Precisamente por eso sigue teniendo tanta pegada: porque desmonta una ilusión muy arraigada, la de que el individuo puede separarse del destino común sin pagar un precio.

También dice mucho sobre Marco Aurelio como pensador. Fue emperador de Roma, pero también uno de los grandes representantes del estoicismo, una filosofía que veía al ser humano como parte de un orden racional más amplio. Sus Meditaciones se han convertido en uno de los textos morales más influyentes de la tradición occidental.

Por eso la frase no debe entenderse como una defensa ingenua del colectivismo frente a la persona. En Marco Aurelio no se trata de anular al individuo, sino de recordarle su proporción. La abeja no deja de ser abeja por pertenecer a la colmena; simplemente no puede vivir contra ella sin acabar dañándose a sí misma. Ese matiz la vuelve mucho más poderosa que un simple lema sobre el bien común.

Y quizá ahí siga estando su vigencia. En una época obsesionada con la autoafirmación, con el éxito privado y con la idea de que cada uno puede construir su propio destino al margen del resto, Marco Aurelio devuelve una idea incómoda y elemental: si el conjunto se corrompe, ninguna ventaja individual permanece intacta. Lo que destruye la colmena termina alcanzando también a la abeja.